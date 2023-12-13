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В Ростовской области целый город остался без водоснабжения - РИА Новости, 13.12.2023
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09:20 13.12.2023 (обновлено: 09:33 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/gorod-1915451513.html
В Ростовской области целый город остался без водоснабжения
В Ростовской области целый город остался без водоснабжения - РИА Новости, 13.12.2023
В Ростовской области целый город остался без водоснабжения
Ростовский город Гуково, где живут более 60 тысяч человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции, сообщил министр ЖКХ... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:20
2023-12-13T09:33
жкх
ростовская область
гуково
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости. Ростовский город Гуково, где живут более 60 тысяч человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков."Город Гуково. В связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции 5 подъема Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города", - написал он в Telegram.Специалисты выехали на место, сроки восстановления подачи воды уточняются.С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Также в регионе дует сильный ветер. По данным губернатора области Василия Голубева, к утру среды без света остаются около 100 тысяч человек. Часть школ региона изменили формат обучения.
https://ria.ru/20231212/svet-1915422238.html
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жкх, ростовская область, гуково, василий голубев, telegram
ЖКХ, Ростовская область, Гуково, Василий Голубев, Telegram
В Ростовской области целый город остался без водоснабжения

Гуково остался без водоснабжения из-за отключения света на насосной станции

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отключение воды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости. Ростовский город Гуково, где живут более 60 тысяч человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.
«
"Город Гуково. В связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции 5 подъема Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города", - написал он в Telegram.
Специалисты выехали на место, сроки восстановления подачи воды уточняются.
С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Также в регионе дует сильный ветер. По данным губернатора области Василия Голубева, к утру среды без света остаются около 100 тысяч человек. Часть школ региона изменили формат обучения.
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ЖКХРостовская областьГуковоВасилий ГолубевTelegram
 
 
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