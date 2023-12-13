https://ria.ru/20231213/gorod-1915451513.html

В Ростовской области целый город остался без водоснабжения

В Ростовской области целый город остался без водоснабжения - РИА Новости, 13.12.2023

В Ростовской области целый город остался без водоснабжения

Ростовский город Гуково, где живут более 60 тысяч человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции, сообщил министр ЖКХ... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:20

2023-12-13T09:20

2023-12-13T09:33

жкх

ростовская область

гуково

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости. Ростовский город Гуково, где живут более 60 тысяч человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков."Город Гуково. В связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции 5 подъема Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города", - написал он в Telegram.Специалисты выехали на место, сроки восстановления подачи воды уточняются.С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Также в регионе дует сильный ветер. По данным губернатора области Василия Голубева, к утру среды без света остаются около 100 тысяч человек. Часть школ региона изменили формат обучения.

https://ria.ru/20231212/svet-1915422238.html

ростовская область

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жкх, ростовская область, гуково, василий голубев, telegram