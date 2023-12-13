https://ria.ru/20231213/gorod-1915451513.html
В Ростовской области целый город остался без водоснабжения
В Ростовской области целый город остался без водоснабжения - РИА Новости, 13.12.2023
В Ростовской области целый город остался без водоснабжения
Ростовский город Гуково, где живут более 60 тысяч человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции, сообщил министр ЖКХ... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:20
2023-12-13T09:20
2023-12-13T09:33
жкх
ростовская область
гуково
василий голубев
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_07211bb737fdbf8bed6d2a7d1b7826bb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек - РИА Новости. Ростовский город Гуково, где живут более 60 тысяч человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков."Город Гуково. В связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции 5 подъема Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города", - написал он в Telegram.Специалисты выехали на место, сроки восстановления подачи воды уточняются.С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Также в регионе дует сильный ветер. По данным губернатора области Василия Голубева, к утру среды без света остаются около 100 тысяч человек. Часть школ региона изменили формат обучения.
https://ria.ru/20231212/svet-1915422238.html
ростовская область
гуково
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_47903e55b18117d7a24bbeaa87d4281a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, ростовская область, гуково, василий голубев, telegram
ЖКХ, Ростовская область, Гуково, Василий Голубев, Telegram
В Ростовской области целый город остался без водоснабжения
Гуково остался без водоснабжения из-за отключения света на насосной станции