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Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/giatsint-b-1915437278.html
Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ
Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023
Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ
Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт-Б" Вооруженных сил России на запорожском направлении уничтожил миномет украинских боевиков, который вел беспокоящий огонь РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T05:04
2023-12-13T05:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт-Б" Вооруженных сил России на запорожском направлении уничтожил миномет украинских боевиков, который вел беспокоящий огонь по позициям ВС РФ, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В этот раз огнем гаубицы "Гиацинт-Б" в лесополосе на Запорожском направлении был уничтожен расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который вел беспокоящий огонь по российским позициям с опорного пункта",- сообщил журналистам представитель МО РФ. Командир артиллерийского расчета отметил слаженность работы подразделения и высокий уровень знания военной специальности. "В целом обстановка у нас неизменная: отрабатываем по противнику, по его "опорникам", по колоннам также отрабатываем. Находим - уничтожаем. У нас вечно "птички" в небе – засекаем и отрабатываем", - рассказал журналистам командир орудия с позывным "Дунай".
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ

Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт-Б" Вооруженных сил России на запорожском направлении уничтожил миномет украинских боевиков, который вел беспокоящий огонь по позициям ВС РФ, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"В этот раз огнем гаубицы "Гиацинт-Б" в лесополосе на Запорожском направлении был уничтожен расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который вел беспокоящий огонь по российским позициям с опорного пункта",- сообщил журналистам представитель МО РФ.
Командир артиллерийского расчета отметил слаженность работы подразделения и высокий уровень знания военной специальности.
"В целом обстановка у нас неизменная: отрабатываем по противнику, по его "опорникам", по колоннам также отрабатываем. Находим - уничтожаем. У нас вечно "птички" в небе – засекаем и отрабатываем", - рассказал журналистам командир орудия с позывным "Дунай".
Уничтожение Ланцетами двух танков и самоходных орудий ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Десантники уничтожили "Ланцетами" два танка и самоходное орудие ВСУ
04:45
 
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