https://ria.ru/20231213/giatsint-b-1915437278.html

Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ

Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023

Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ

Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт-Б" Вооруженных сил России на запорожском направлении уничтожил миномет украинских боевиков, который вел беспокоящий огонь РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T05:04

2023-12-13T05:04

2023-12-13T05:04

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт-Б" Вооруженных сил России на запорожском направлении уничтожил миномет украинских боевиков, который вел беспокоящий огонь по позициям ВС РФ, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В этот раз огнем гаубицы "Гиацинт-Б" в лесополосе на Запорожском направлении был уничтожен расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который вел беспокоящий огонь по российским позициям с опорного пункта",- сообщил журналистам представитель МО РФ. Командир артиллерийского расчета отметил слаженность работы подразделения и высокий уровень знания военной специальности. "В целом обстановка у нас неизменная: отрабатываем по противнику, по его "опорникам", по колоннам также отрабатываем. Находим - уничтожаем. У нас вечно "птички" в небе – засекаем и отрабатываем", - рассказал журналистам командир орудия с позывным "Дунай".

https://ria.ru/20231213/lantset-1915436649.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность