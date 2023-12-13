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Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ
Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ - РИА Новости, 13.12.2023
Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ
Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт-Б" Вооруженных сил России на запорожском направлении уничтожил миномет украинских боевиков, который вел беспокоящий огонь РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T05:04
2023-12-13T05:04
2023-12-13T05:04
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт-Б" Вооруженных сил России на запорожском направлении уничтожил миномет украинских боевиков, который вел беспокоящий огонь по позициям ВС РФ, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "В этот раз огнем гаубицы "Гиацинт-Б" в лесополосе на Запорожском направлении был уничтожен расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который вел беспокоящий огонь по российским позициям с опорного пункта",- сообщил журналистам представитель МО РФ. Командир артиллерийского расчета отметил слаженность работы подразделения и высокий уровень знания военной специальности. "В целом обстановка у нас неизменная: отрабатываем по противнику, по его "опорникам", по колоннам также отрабатываем. Находим - уничтожаем. У нас вечно "птички" в небе – засекаем и отрабатываем", - рассказал журналистам командир орудия с позывным "Дунай".
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ
Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" уничтожил миномет ВСУ на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт-Б" Вооруженных сил России на запорожском направлении уничтожил миномет украинских боевиков, который вел беспокоящий огонь по позициям ВС РФ, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
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"В этот раз огнем гаубицы "Гиацинт-Б" в лесополосе на Запорожском направлении был уничтожен расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который вел беспокоящий огонь по российским позициям с опорного пункта",- сообщил журналистам представитель МО РФ.
Командир артиллерийского расчета отметил слаженность работы подразделения и высокий уровень знания военной специальности.
"В целом обстановка у нас неизменная: отрабатываем по противнику, по его "опорникам", по колоннам также отрабатываем. Находим - уничтожаем. У нас вечно "птички" в небе – засекаем и отрабатываем", - рассказал журналистам командир орудия с позывным "Дунай".
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