https://ria.ru/20231213/gaza-1915513010.html
Патрушев по телефону обсудил конфликт в Газе с главой Совбеза Израиля
Патрушев по телефону обсудил конфликт в Газе с главой Совбеза Израиля - РИА Новости, 13.12.2023
Патрушев по телефону обсудил конфликт в Газе с главой Совбеза Израиля
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев поговорил по телефону с главой совбеза Израиля Цахи Ханегби, они обсудили палестино-израильский конфликт с РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:26
2023-12-13T13:26
2023-12-13T13:29
в мире
израиль
россия
николай патрушев
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев поговорил по телефону с главой совбеза Израиля Цахи Ханегби, они обсудили палестино-израильский конфликт с акцентом на ухудшающуюся гуманитарную обстановку в Газе, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Уделено внимание текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на ухудшающуюся гуманитарную обстановку в секторе Газа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231213/izrail-1915482244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, николай патрушев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Николай Патрушев, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Патрушев по телефону обсудил конфликт в Газе с главой Совбеза Израиля
Патрушев обсудил с израильским коллегой Ханегби гуманитарную обстановку в Газе
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев поговорил по телефону с главой совбеза Израиля Цахи Ханегби, они обсудили палестино-израильский конфликт с акцентом на ухудшающуюся гуманитарную обстановку в Газе, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
"Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Уделено внимание текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на ухудшающуюся гуманитарную обстановку в секторе Газа", - говорится в сообщении.
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