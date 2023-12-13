https://ria.ru/20231213/gaza-1915513010.html

Патрушев по телефону обсудил конфликт в Газе с главой Совбеза Израиля

Патрушев по телефону обсудил конфликт в Газе с главой Совбеза Израиля - РИА Новости, 13.12.2023

Патрушев по телефону обсудил конфликт в Газе с главой Совбеза Израиля

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев поговорил по телефону с главой совбеза Израиля Цахи Ханегби, они обсудили палестино-израильский конфликт с РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:26

2023-12-13T13:26

2023-12-13T13:29

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россия

николай патрушев

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев поговорил по телефону с главой совбеза Израиля Цахи Ханегби, они обсудили палестино-израильский конфликт с акцентом на ухудшающуюся гуманитарную обстановку в Газе, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Уделено внимание текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на ухудшающуюся гуманитарную обстановку в секторе Газа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231213/izrail-1915482244.html

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Кирилл Волков

в мире, израиль, россия, николай патрушев, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году