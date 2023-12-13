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Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе - РИА Новости, 13.12.2023
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00:45 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html
Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе
Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе - РИА Новости, 13.12.2023
Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе
США, Израиль, Австрия и Чехия оказались в числе 10 стран, голосовавших во вторник в Генассамблее ООН против принятия резолюции, требующей немедленного... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T00:45
2023-12-13T00:45
в мире
сша
израиль
австрия
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
чехия
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ООН, 13 дек – РИА Новости. США, Израиль, Австрия и Чехия оказались в числе 10 стран, голосовавших во вторник в Генассамблее ООН против принятия резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, свидетельствуют итоги голосования. Ранее Генассамблея приняла соответствующую резолюцию, вслед за тем, как в пятницу США заблокировали аналогичный текст в Совете безопасности ООН. За резолюцию в ГА ООН проголосовали 153 государства, 10 были против, 23 воздержались. Против резолюции голосовали США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Микронезия, Науру, Парагвай, Папуа - Новая Гвинея. Среди воздержавшихся оказались Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина, Нидерланды, Румыния, Литва, Грузия, Болгария.
https://ria.ru/20231213/khamas-1915425497.html
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в мире, сша, израиль, австрия, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, чехия
В мире, США, Израиль, Австрия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Чехия
Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе

Десять стран, включая США, проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 дек – РИА Новости. США, Израиль, Австрия и Чехия оказались в числе 10 стран, голосовавших во вторник в Генассамблее ООН против принятия резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, свидетельствуют итоги голосования.
Ранее Генассамблея приняла соответствующую резолюцию, вслед за тем, как в пятницу США заблокировали аналогичный текст в Совете безопасности ООН.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
ГА ООН отказалась включить в гуманитарную резолюцию по Газе осуждение ХАМАС
00:35
За резолюцию в ГА ООН проголосовали 153 государства, 10 были против, 23 воздержались.
Против резолюции голосовали США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Микронезия, Науру, Парагвай, Папуа - Новая Гвинея.
Среди воздержавшихся оказались Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина, Нидерланды, Румыния, Литва, Грузия, Болгария.
Результаты голосования во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
00:32
 
В миреСШАИзраильАвстрияООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЧехия
 
 
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