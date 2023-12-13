https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html

Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе

Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе - РИА Новости, 13.12.2023

Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе

США, Израиль, Австрия и Чехия оказались в числе 10 стран, голосовавших во вторник в Генассамблее ООН против принятия резолюции, требующей немедленного... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T00:45

2023-12-13T00:45

2023-12-13T00:45

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ООН, 13 дек – РИА Новости. США, Израиль, Австрия и Чехия оказались в числе 10 стран, голосовавших во вторник в Генассамблее ООН против принятия резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, свидетельствуют итоги голосования. Ранее Генассамблея приняла соответствующую резолюцию, вслед за тем, как в пятницу США заблокировали аналогичный текст в Совете безопасности ООН. За резолюцию в ГА ООН проголосовали 153 государства, 10 были против, 23 воздержались. Против резолюции голосовали США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Микронезия, Науру, Парагвай, Папуа - Новая Гвинея. Среди воздержавшихся оказались Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина, Нидерланды, Румыния, Литва, Грузия, Болгария.

https://ria.ru/20231213/khamas-1915425497.html

https://ria.ru/20231213/gaza-1915425356.html

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в мире, сша, израиль, австрия, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, чехия