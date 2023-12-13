https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html
Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе
Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе - РИА Новости, 13.12.2023
Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе
США, Израиль, Австрия и Чехия оказались в числе 10 стран, голосовавших во вторник в Генассамблее ООН против принятия резолюции, требующей немедленного... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T00:45
2023-12-13T00:45
2023-12-13T00:45
в мире
сша
израиль
австрия
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913655323_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_60ab1d98f9c0f1e1831d99af97ea3f09.jpg
ООН, 13 дек – РИА Новости. США, Израиль, Австрия и Чехия оказались в числе 10 стран, голосовавших во вторник в Генассамблее ООН против принятия резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, свидетельствуют итоги голосования. Ранее Генассамблея приняла соответствующую резолюцию, вслед за тем, как в пятницу США заблокировали аналогичный текст в Совете безопасности ООН. За резолюцию в ГА ООН проголосовали 153 государства, 10 были против, 23 воздержались. Против резолюции голосовали США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Микронезия, Науру, Парагвай, Папуа - Новая Гвинея. Среди воздержавшихся оказались Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина, Нидерланды, Румыния, Литва, Грузия, Болгария.
https://ria.ru/20231213/khamas-1915425497.html
https://ria.ru/20231213/gaza-1915425356.html
сша
израиль
австрия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913655323_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ac498095e0a43afcc2d47c323df8c5db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, австрия, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, чехия
В мире, США, Израиль, Австрия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Чехия
Только десять стран проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе
Десять стран, включая США, проголосовали в ООН против прекращения огня в Газе