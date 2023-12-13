https://ria.ru/20231213/gaza-1915425356.html

ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа - РИА Новости, 13.12.2023

ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T00:32

2023-12-13T00:32

2023-12-13T09:37

в мире

египет

лондон

оон

генеральная ассамблея оон

организация исламского сотрудничества

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915453357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d434ee950c6e1430f54795195639ad93.jpg

ООН, 13 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 153 страны. Против были 10 стран, включая США, Израиль, Австрию и Чехию. Еще 23 государства, в том числе Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина и Грузия, воздержались.При этом Генассамблея проголосовала против предложения США включить в документ поправку с осуждением атаки ХАМАС.Резолюция, касающаяся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа, подготовлена Египтом (председательствующим в Арабской группе в ООН) и Мавританией (председатель в группе стран Организации исламского сотрудничества). Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является чисто гуманитарным, и не желали его политизации.Согласно тексту документа, Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц. В пятницу резолюцию с такими же требованиями заблокировали в Совете безопасности ООН. Тринадцать членов Совбеза поддержали документ, США проголосовали против, а Британия воздержалась.В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня действовал с 24 ноября по 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в анклаве возобновились.Число жертв в секторе Газа превысило 17 тысяч, пострадали более 48 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231213/oon-1915425142.html

https://ria.ru/20231213/gaza-1915425823.html

https://ria.ru/20231213/khamas-1915425497.html

египет

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, лондон, оон, генеральная ассамблея оон, организация исламского сотрудничества, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году