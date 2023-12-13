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Литва больше 12 часов не принимала фуры из Калининградской области - РИА Новости, 13.12.2023
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12:05 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/fury-1915490112.html
Литва больше 12 часов не принимала фуры из Калининградской области
Литва больше 12 часов не принимала фуры из Калининградской области - РИА Новости, 13.12.2023
Литва больше 12 часов не принимала фуры из Калининградской области
Литва с 12 часов дня вторника до часу ночи среды не приняла ни одной машины, очередь из фур, ожидающих выезда на границе РФ в Калининградской области,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:05
2023-12-13T12:05
литва
калининградская область
антон алиханов
россия
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КАЛИНИНГРАД, 13 дек — РИА Новости. Литва с 12 часов дня вторника до часу ночи среды не приняла ни одной машины, очередь из фур, ожидающих выезда на границе РФ в Калининградской области, по-прежнему составляет 265 машин, сообщила пресс-служба Калининградской таможни. "Сейчас выезда в сопредельную республику ожидает 240 грузовиков, еще 25 уже оформлены калининградскими таможенниками и находятся на нейтральной полосе... С 12.00 дня до часу ночи литовцы не приняли ни одной машины. Официальных объяснений нет", - сообщили РИА Новости в таможне. На прошлой неделе таможня информировала об очереди из 180 большегрузов, которая продолжала расти. В понедельник сообщалось о 265 машинах. В Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское" отмечается, что отставание от зарезервированного времени составляет более 60 часов. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал "враньем" объяснения Литвы об углубленном досмотре грузовиков с российскими номерами, и заявил, что это "недружественные действия" литовской стороны. В ФГКУ "Росгранстрой" отмечали, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. К тому же, пропуск транспорта существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт. Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области МАПП "Чернышевское" не фиксировали с конца октября.
https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913755427.html
https://ria.ru/20231130/granitsa-1912921532.html
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литва, калининградская область, антон алиханов, россия
Литва, Калининградская область, Антон Алиханов, Россия
Литва больше 12 часов не принимала фуры из Калининградской области

Литва с 12 часов дня вторника до часу ночи не приняла ни одной фуры из России

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 13 дек — РИА Новости. Литва с 12 часов дня вторника до часу ночи среды не приняла ни одной машины, очередь из фур, ожидающих выезда на границе РФ в Калининградской области, по-прежнему составляет 265 машин, сообщила пресс-служба Калининградской таможни.
"Сейчас выезда в сопредельную республику ожидает 240 грузовиков, еще 25 уже оформлены калининградскими таможенниками и находятся на нейтральной полосе... С 12.00 дня до часу ночи литовцы не приняли ни одной машины. Официальных объяснений нет", - сообщили РИА Новости в таможне.
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На прошлой неделе таможня информировала об очереди из 180 большегрузов, которая продолжала расти. В понедельник сообщалось о 265 машинах.
В Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское" отмечается, что отставание от зарезервированного времени составляет более 60 часов.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал "враньем" объяснения Литвы об углубленном досмотре грузовиков с российскими номерами, и заявил, что это "недружественные действия" литовской стороны.
В ФГКУ "Росгранстрой" отмечали, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. К тому же, пропуск транспорта существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт.
Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области МАПП "Чернышевское" не фиксировали с конца октября.
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ЛитваКалининградская областьАнтон АлихановРоссия
 
 
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