https://ria.ru/20231213/fury-1915490112.html

Литва больше 12 часов не принимала фуры из Калининградской области

Литва больше 12 часов не принимала фуры из Калининградской области - РИА Новости, 13.12.2023

Литва больше 12 часов не принимала фуры из Калининградской области

Литва с 12 часов дня вторника до часу ночи среды не приняла ни одной машины, очередь из фур, ожидающих выезда на границе РФ в Калининградской области,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:05

2023-12-13T12:05

2023-12-13T12:05

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антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 13 дек — РИА Новости. Литва с 12 часов дня вторника до часу ночи среды не приняла ни одной машины, очередь из фур, ожидающих выезда на границе РФ в Калининградской области, по-прежнему составляет 265 машин, сообщила пресс-служба Калининградской таможни. "Сейчас выезда в сопредельную республику ожидает 240 грузовиков, еще 25 уже оформлены калининградскими таможенниками и находятся на нейтральной полосе... С 12.00 дня до часу ночи литовцы не приняли ни одной машины. Официальных объяснений нет", - сообщили РИА Новости в таможне. На прошлой неделе таможня информировала об очереди из 180 большегрузов, которая продолжала расти. В понедельник сообщалось о 265 машинах. В Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское" отмечается, что отставание от зарезервированного времени составляет более 60 часов. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал "враньем" объяснения Литвы об углубленном досмотре грузовиков с российскими номерами, и заявил, что это "недружественные действия" литовской стороны. В ФГКУ "Росгранстрой" отмечали, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. К тому же, пропуск транспорта существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт. Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке государственной границы в Калининградской области МАПП "Чернышевское" не фиксировали с конца октября.

https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913755427.html

https://ria.ru/20231130/granitsa-1912921532.html

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россия

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литва, калининградская область, антон алиханов, россия