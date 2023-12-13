https://ria.ru/20231213/frantsiya-1915566367.html

Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ

Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023

Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ

Французская полиция задержала учащуюся в городе Ренн, которая хотела совершить убийство в колледже, подобно тому, как в октябре Мохаммед Могушков с ножом... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:18

2023-12-13T16:18

2023-12-13T16:18

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ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Французская полиция задержала учащуюся в городе Ренн, которая хотела совершить убийство в колледже, подобно тому, как в октябре Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас, сообщает газета Parisien. "Подросток возрастом 11 или 12 лет поступила в учреждение в сентябре 2023 года. "Сегодня я хочу быть собой", якобы сказала подросток, размахивая ножом, чтобы сделать, "как в Аррасе", - пишет издание со ссылкой на очевидца. Согласно предварительно информации, с 9.30 по 9.50 по местному времени (11.30 - 11.50 мск) ученица, родившаяся в 2011 году в Марселе, пришла на урок, взяв с собой большой нож, с явным намерением убить учителя английского языка, сообщает СМИ со ссылкой на прокурора Ренна Филиппа Астрюка. "Во время урока в классе она набросилась с ножом на жертву, которая убежала. По всей видимости, она последовала за ней, но персонал учреждения отобрал у нее оружие. Никто не пострадал", - добавил он. Отмечается, что было начато уголовное расследование. 13 октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, еще три человека получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка ради предотвращения терактов, а также в список fiche S. В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. Семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231004/shkola-1900515220.html

https://ria.ru/20231212/evropa-1915144568.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, ренн, россия, исламское государство