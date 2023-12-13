Рейтинг@Mail.ru
Во Франции не будут распускать парламент после отклонения закона о миграции - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/frantsiya-1915479302.html
Во Франции не будут распускать парламент после отклонения закона о миграции
Во Франции не будут распускать парламент после отклонения закона о миграции - РИА Новости, 13.12.2023
Во Франции не будут распускать парламент после отклонения закона о миграции
Власти Франции не будут распускать парламент после отклонения законопроекта об иммиграции, выдвинутого главой МВД Жеральдом Дарманеном, сообщил официальный... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:27
2023-12-13T11:27
в мире
франция
жеральд дарманен
возрождение
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18610/78/186107843_0:3:3545:1997_1920x0_80_0_0_8ccf4898600dd2f9db12aea0d94ea645.jpg
ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Власти Франции не будут распускать парламент после отклонения законопроекта об иммиграции, выдвинутого главой МВД Жеральдом Дарманеном, сообщил официальный представитель кабмина Оливье Веран. "Я слышу эти разговоры – о роспуске правительства, о перестановках. Этого не будет", - сказал Веран в эфире телеканала LCI. Правительство также не будет прибегать к статье 49.3 конституции, позволяющей провести законопроект об иммиграции без голосования депутатов, сообщил политик. Накануне власти сообщили, что для обсуждения законопроекта будет создана паритетная смешанная комиссия из членов обеих палат парламента (7 сенаторов и 7 депутатов). "Мы не будем использовать статью 49.3. Если за него не проголосуют, мы примем это к сведению", - отметил Веран. Он, тем не менее, выразил убежденность, что французам нужны меры по регулированию нелегальной миграции, прописанные в тексте законопроекта. В понедельник впервые за 25 лет законопроект правительства был отвергнут депутатами. 270 депутатов проголосовали за петицию, требующую отклонить текст законопроекта об ужесточении правил миграции, 265 проголосовали против. Правительству не хватило пяти голосов депутатов президентской партии, отсутствовавших на заседании. После этого глава МВД Жеральд Дарманен попросил об отставке, однако президент Эммануэль Макрон её не принял. Дарманен позже заявил о намерении не отзывать текст законопроекта и довести его до конца. Французские СМИ писали, что власти, находясь в политическом тупике, могут распустить Нацсобрание, однако партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение", даже в коалиции с центристами не имеющая большинства в парламенте, в новом составе может потерять ещё больше мандатов.
https://ria.ru/20231213/yarost-1915446363.html
https://ria.ru/20231212/pisatel-1915409033.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18610/78/186107843_396:0:3545:2362_1920x0_80_0_0_96fb8ef425a4f06e27e6077be20ff74d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, жеральд дарманен, возрождение, эммануэль макрон
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Возрождение, Эммануэль Макрон
Во Франции не будут распускать парламент после отклонения закона о миграции

Власти Франции не будут распускать парламент после отклонения закона о миграции

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЗдание Парламента
Здание Парламента - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Здание Парламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Власти Франции не будут распускать парламент после отклонения законопроекта об иммиграции, выдвинутого главой МВД Жеральдом Дарманеном, сообщил официальный представитель кабмина Оливье Веран.
«
"Я слышу эти разговоры – о роспуске правительства, о перестановках. Этого не будет", - сказал Веран в эфире телеканала LCI.
Правительство также не будет прибегать к статье 49.3 конституции, позволяющей провести законопроект об иммиграции без голосования депутатов, сообщил политик. Накануне власти сообщили, что для обсуждения законопроекта будет создана паритетная смешанная комиссия из членов обеих палат парламента (7 сенаторов и 7 депутатов).
Владимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
"Были в ярости". Во Франции сделали шокирующее заявление о Зеленском в США
08:34
"Мы не будем использовать статью 49.3. Если за него не проголосуют, мы примем это к сведению", - отметил Веран.
Он, тем не менее, выразил убежденность, что французам нужны меры по регулированию нелегальной миграции, прописанные в тексте законопроекта.
В понедельник впервые за 25 лет законопроект правительства был отвергнут депутатами. 270 депутатов проголосовали за петицию, требующую отклонить текст законопроекта об ужесточении правил миграции, 265 проголосовали против. Правительству не хватило пяти голосов депутатов президентской партии, отсутствовавших на заседании.
После этого глава МВД Жеральд Дарманен попросил об отставке, однако президент Эммануэль Макрон её не принял. Дарманен позже заявил о намерении не отзывать текст законопроекта и довести его до конца.
Французские СМИ писали, что власти, находясь в политическом тупике, могут распустить Нацсобрание, однако партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение", даже в коалиции с центристами не имеющая большинства в парламенте, в новом составе может потерять ещё больше мандатов.
Фредерик Бегбедер - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Бегбедера
Вчера, 20:45
 
В миреФранцияЖеральд ДарманенВозрождениеЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала