https://ria.ru/20231213/frantsiya-1915479302.html

Во Франции не будут распускать парламент после отклонения закона о миграции

Во Франции не будут распускать парламент после отклонения закона о миграции - РИА Новости, 13.12.2023

Во Франции не будут распускать парламент после отклонения закона о миграции

Власти Франции не будут распускать парламент после отклонения законопроекта об иммиграции, выдвинутого главой МВД Жеральдом Дарманеном, сообщил официальный... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:27

2023-12-13T11:27

2023-12-13T11:27

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возрождение

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 13 дек - РИА Новости. Власти Франции не будут распускать парламент после отклонения законопроекта об иммиграции, выдвинутого главой МВД Жеральдом Дарманеном, сообщил официальный представитель кабмина Оливье Веран. "Я слышу эти разговоры – о роспуске правительства, о перестановках. Этого не будет", - сказал Веран в эфире телеканала LCI. Правительство также не будет прибегать к статье 49.3 конституции, позволяющей провести законопроект об иммиграции без голосования депутатов, сообщил политик. Накануне власти сообщили, что для обсуждения законопроекта будет создана паритетная смешанная комиссия из членов обеих палат парламента (7 сенаторов и 7 депутатов). "Мы не будем использовать статью 49.3. Если за него не проголосуют, мы примем это к сведению", - отметил Веран. Он, тем не менее, выразил убежденность, что французам нужны меры по регулированию нелегальной миграции, прописанные в тексте законопроекта. В понедельник впервые за 25 лет законопроект правительства был отвергнут депутатами. 270 депутатов проголосовали за петицию, требующую отклонить текст законопроекта об ужесточении правил миграции, 265 проголосовали против. Правительству не хватило пяти голосов депутатов президентской партии, отсутствовавших на заседании. После этого глава МВД Жеральд Дарманен попросил об отставке, однако президент Эммануэль Макрон её не принял. Дарманен позже заявил о намерении не отзывать текст законопроекта и довести его до конца. Французские СМИ писали, что власти, находясь в политическом тупике, могут распустить Нацсобрание, однако партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение", даже в коалиции с центристами не имеющая большинства в парламенте, в новом составе может потерять ещё больше мандатов.

https://ria.ru/20231213/yarost-1915446363.html

https://ria.ru/20231212/pisatel-1915409033.html

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в мире, франция, жеральд дарманен, возрождение, эммануэль макрон