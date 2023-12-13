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Исследование показало отношение посетителей к форуму "Россия" - РИА Новости, 13.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
03:06 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/forum-1915433660.html
Исследование показало отношение посетителей к форуму "Россия"
Исследование показало отношение посетителей к форуму "Россия" - РИА Новости, 13.12.2023
Исследование показало отношение посетителей к форуму "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей, сообщил директор Центра социологии высшего образования... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T03:06
2023-12-13T03:06
выставка-форум "россия"
общество
россия
виктор потуремский
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей, сообщил директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев."Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97 процентов отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией", — рассказал он.По словам Груздева, в течение трех недель на выставке работали студенты ВШЭ, которые подходили к посетителям с анкетами. При этом только немногие отказались их заполнять, отметил он."Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ", — добавил Груздев.Хотят прийти вновьБолее 80 процентов посетителей выставки "Россия" на ВДНХ планируют посетить ее еще раз, следует из результатов исследования ИНСОМАР, которые ранее представил директор Института по политическому анализу Виктор Потуремский."Восемьдесят шесть процентов посетивших выставку в эти дни говорят, что она оправдала или превзошла ожидания, 97 процентов положительно оценивают выставку, 97 процентов порекомендовали бы посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ и 79 процентов планируют посетить выставку еще раз", — рассказал он.Как уточнил Потуремский, 34 процента участников опроса считают, что выставка посвящена достижениям России, 25 процентов — величию истории страны, 17 — развитию технологий и инновациям, 14 — перспективам и возможностям, десять — будущему России.Отмечается, что посещение форума вызывает у посетителей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.Форум "Россия"Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит на площадке выставки "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединит 10 тысяч участников из 95 стран мира.Сама выставка будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все 89 регионов России, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации, всего представлена 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231210/chechnya-1914935191.html
https://ria.ru/20231209/stavropole-1914818351.html
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общество, россия, виктор потуремский, высшая школа экономики (вшэ)
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Виктор Потуремский, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Исследование показало отношение посетителей к форуму "Россия"

НИУ ВШЭ: форум "Россия" помог развить у посетителей чувство гордости за страну

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей, сообщил директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.
«
"Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97 процентов отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией", — рассказал он.
По словам Груздева, в течение трех недель на выставке работали студенты ВШЭ, которые подходили к посетителям с анкетами. При этом только немногие отказались их заполнять, отметил он.
"Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ", — добавил Груздев.
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Хотят прийти вновь

Более 80 процентов посетителей выставки "Россия" на ВДНХ планируют посетить ее еще раз, следует из результатов исследования ИНСОМАР, которые ранее представил директор Института по политическому анализу Виктор Потуремский.
"Восемьдесят шесть процентов посетивших выставку в эти дни говорят, что она оправдала или превзошла ожидания, 97 процентов положительно оценивают выставку, 97 процентов порекомендовали бы посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ и 79 процентов планируют посетить выставку еще раз", — рассказал он.
Как уточнил Потуремский, 34 процента участников опроса считают, что выставка посвящена достижениям России, 25 процентов — величию истории страны, 17 — развитию технологий и инновациям, 14 — перспективам и возможностям, десять — будущему России.
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Отмечается, что посещение форума вызывает у посетителей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

Форум "Россия"

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит на площадке выставки "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединит 10 тысяч участников из 95 стран мира.
Сама выставка будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все 89 регионов России, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации, всего представлена 131 экспозиция.
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