https://ria.ru/20231213/forum-1915433660.html

Исследование показало отношение посетителей к форуму "Россия"

Исследование показало отношение посетителей к форуму "Россия" - РИА Новости, 13.12.2023

Исследование показало отношение посетителей к форуму "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей, сообщил директор Центра социологии высшего образования... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T03:06

2023-12-13T03:06

2023-12-13T03:06

выставка-форум "россия"

общество

россия

виктор потуремский

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей, сообщил директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев."Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97 процентов отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией", — рассказал он.По словам Груздева, в течение трех недель на выставке работали студенты ВШЭ, которые подходили к посетителям с анкетами. При этом только немногие отказались их заполнять, отметил он."Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ", — добавил Груздев.Хотят прийти вновьБолее 80 процентов посетителей выставки "Россия" на ВДНХ планируют посетить ее еще раз, следует из результатов исследования ИНСОМАР, которые ранее представил директор Института по политическому анализу Виктор Потуремский."Восемьдесят шесть процентов посетивших выставку в эти дни говорят, что она оправдала или превзошла ожидания, 97 процентов положительно оценивают выставку, 97 процентов порекомендовали бы посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ и 79 процентов планируют посетить выставку еще раз", — рассказал он.Как уточнил Потуремский, 34 процента участников опроса считают, что выставка посвящена достижениям России, 25 процентов — величию истории страны, 17 — развитию технологий и инновациям, 14 — перспективам и возможностям, десять — будущему России.Отмечается, что посещение форума вызывает у посетителей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.Форум "Россия"Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит на площадке выставки "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединит 10 тысяч участников из 95 стран мира.Сама выставка будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все 89 регионов России, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации, всего представлена 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231210/chechnya-1914935191.html

https://ria.ru/20231209/stavropole-1914818351.html

https://ria.ru/20231208/premera-1914736816.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, виктор потуремский, высшая школа экономики (вшэ)