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В США раскрыли, когда ВСУ не смогут проводить никакие атаки

В США раскрыли, когда ВСУ не смогут проводить никакие атаки - РИА Новости, 13.12.2023

В США раскрыли, когда ВСУ не смогут проводить никакие атаки

Отсутствие помощи со стороны США вынудит ВСУ в скором времени прекратить какие-либо атаки, пишет американское издание Responsible Statecraft со ссылкой на... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:05

2023-12-13T16:05

2023-12-13T16:05

в мире

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сша

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

центр стратегических и международных исследований

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Отсутствие помощи со стороны США вынудит ВСУ в скором времени прекратить какие-либо атаки, пишет американское издание Responsible Statecraft со ссылкой на эксперта Марк Канчана из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований."По мере сокращения поставок будет снижаться и военный потенциал Украины. В какой-то момент (вероятно, в январе) они не смогут начать полномасштабное контрнаступление, а затем (возможно, в феврале) не смогут проводить каких-либо атак в принципе", — поделился своей оценкой эксперт.Канчан также отметил, что при условии отсутствия какой-либо западной помощи весной следующего года ВСУ не смогут сдержать натиск российской армии."Еще позже, может быть, весной, Украине будет трудно сдерживать русских. Дело не в том, что у них не останется вообще никакого оружия, но у них не будет поставок, необходимых для поддержания операций на высоком уровне”, — добавил он.Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового, и назвал его речь "старым хламом".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231213/krazha-1915501370.html

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в мире, украина, сша, израиль, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центр стратегических и международных исследований