https://ria.ru/20231213/evroparlament-1915574970.html
Европарламент призвал ЕС на саммите запустить переговоры о членстве Украины
Европарламент призвал ЕС на саммите запустить переговоры о членстве Украины - РИА Новости, 13.12.2023
Европарламент призвал ЕС на саммите запустить переговоры о членстве Украины
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в среду призвали лидеров стран ЕС на предстоящем 14-15 декабря саммите поддержать начало... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:47
2023-12-13T16:47
2023-12-13T16:47
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в среду призвали лидеров стран ЕС на предстоящем 14-15 декабря саммите поддержать начало переговоров с Украиной о ее будущем членстве в ЕС. Соответствующую резолюцию поддержали 468 депутатов, 99 проголосовали против и 58 воздержались. "Депутаты Европарламента призывают Евросовет принять решение на своем заседании 14-15 декабря начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС", - указывается в документе. При этом в ЕП также поддержали запуск переговоров о членстве с Боснией и Герцеговиной и предоставление статуса кандидата в ЕС Грузии, однако, с оговоркой о необходимости "определенных шагов по реформам". Депутаты также высказались за необходимость "установить четкие сроки для стран-кандидатов для завершения переговоров о вступлении в ЕС к концу этого десятилетия". Всегда публично выступающие против деления мира на так называемые "зоны влияния" евродепутаты заявили, что расширение ЕС становится "стратегически важным и является одним из самых мощных геополитических инструментов в распоряжении ЕС", а также назвали этот процесс, который, по сути, вполне можно приравнять к стремлению ЕС обзавестись собственными "зонами влияния", "стратегическими инвестициями в мир и безопасность". ЕП также предложил ввести в следующий состав Еврокомиссии отдельного комиссара по вопросам расширения, который будет заниматься только вопросами приема новых членов в союз. Депутаты в очередной раз предсказуемо осудили позицию Венгрии по вопросу членства Украины и напомнили о "потенциальных негативных последствиях председательства Венгрии в Совете Евросоюза", которое начнется с июня следующего года и продлится шесть месяцев.
https://ria.ru/20231213/orban-1915475944.html
https://ria.ru/20231213/peregovory-1915506332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, европарламент, венгрия, страсбург, евросовет
В мире, Украина, Евросоюз, Европарламент, Венгрия, Страсбург, Евросовет
Европарламент призвал ЕС на саммите запустить переговоры о членстве Украины
Европарламент призвал ЕС на саммите в декабре запустить переговоры об Украине
БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге в среду призвали лидеров стран ЕС на предстоящем 14-15 декабря саммите поддержать начало переговоров с Украиной о ее будущем членстве в ЕС.
Соответствующую резолюцию поддержали 468 депутатов, 99 проголосовали против и 58 воздержались.
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"Депутаты Европарламента призывают Евросовет
принять решение на своем заседании 14-15 декабря начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии
в ЕС", - указывается в документе.
При этом в ЕП также поддержали запуск переговоров о членстве с Боснией
и Герцеговиной и предоставление статуса кандидата в ЕС Грузии
, однако, с оговоркой о необходимости "определенных шагов по реформам".
Депутаты также высказались за необходимость "установить четкие сроки для стран-кандидатов для завершения переговоров о вступлении в ЕС к концу этого десятилетия".
Всегда публично выступающие против деления мира на так называемые "зоны влияния" евродепутаты заявили, что расширение ЕС становится "стратегически важным и является одним из самых мощных геополитических инструментов в распоряжении ЕС", а также назвали этот процесс, который, по сути, вполне можно приравнять к стремлению ЕС обзавестись собственными "зонами влияния", "стратегическими инвестициями в мир и безопасность".
ЕП также предложил ввести в следующий состав Еврокомиссии
отдельного комиссара по вопросам расширения, который будет заниматься только вопросами приема новых членов в союз.
Депутаты в очередной раз предсказуемо осудили позицию Венгрии
по вопросу членства Украины и напомнили о "потенциальных негативных последствиях председательства Венгрии в Совете Евросоюза
", которое начнется с июня следующего года и продлится шесть месяцев.
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