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Медведев призвал европейцев навести у себя дома порядок - РИА Новости, 13.12.2023
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16:32 13.12.2023 (обновлено: 17:20 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/evropa-1915571653.html
Медведев призвал европейцев навести у себя дома порядок
Медведев призвал европейцев навести у себя дома порядок - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев призвал европейцев навести у себя дома порядок
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ему бы не хотелось, чтобы Европа закончила как разрушившая свои нравственные устои Римская империя, и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:32
2023-12-13T17:20
европа
дмитрий медведев
в мире
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ему бы не хотелось, чтобы Европа закончила как разрушившая свои нравственные устои Римская империя, и отметил, что дело европейцев - навести у себя дома порядок."Перед всеми европейцами есть пример Римской империи &lt;...&gt; Римская империя закончила очень сложно. Причины разные - я не погружаюсь в них. Но в том числе, потому что были разрушены нравственные устои Римской империи - те связующие элементы, которые соединяли воедино огромное государство", - сказал Медведев в ходе работы партийной дискуссионной площадки "Будущее России"."Я уверен, мы бы все здесь не хотели бы, чтобы что-то подобное произошло с Европой. Вот это нам точно не нужно. Поэтому дело самих европейцев - навести у себя дома порядок", - добавил он.
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html
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европа, дмитрий медведев, в мире, россия
Европа, Дмитрий Медведев, В мире, Россия
Медведев призвал европейцев навести у себя дома порядок

Медведев: Россия не хотела бы, чтобы Европа закончила как Римская империя

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке Будущее России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ему бы не хотелось, чтобы Европа закончила как разрушившая свои нравственные устои Римская империя, и отметил, что дело европейцев - навести у себя дома порядок.
"Перед всеми европейцами есть пример Римской империи <...> Римская империя закончила очень сложно. Причины разные - я не погружаюсь в них. Но в том числе, потому что были разрушены нравственные устои Римской империи - те связующие элементы, которые соединяли воедино огромное государство", - сказал Медведев в ходе работы партийной дискуссионной площадки "Будущее России".
"Я уверен, мы бы все здесь не хотели бы, чтобы что-то подобное произошло с Европой. Вот это нам точно не нужно. Поэтому дело самих европейцев - навести у себя дома порядок", - добавил он.
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