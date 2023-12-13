https://ria.ru/20231213/evropa-1915571653.html
Медведев призвал европейцев навести у себя дома порядок
Медведев призвал европейцев навести у себя дома порядок - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев призвал европейцев навести у себя дома порядок
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ему бы не хотелось, чтобы Европа закончила как разрушившая свои нравственные устои Римская империя, и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:32
2023-12-13T16:32
2023-12-13T17:20
европа
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ему бы не хотелось, чтобы Европа закончила как разрушившая свои нравственные устои Римская империя, и отметил, что дело европейцев - навести у себя дома порядок."Перед всеми европейцами есть пример Римской империи <...> Римская империя закончила очень сложно. Причины разные - я не погружаюсь в них. Но в том числе, потому что были разрушены нравственные устои Римской империи - те связующие элементы, которые соединяли воедино огромное государство", - сказал Медведев в ходе работы партийной дискуссионной площадки "Будущее России"."Я уверен, мы бы все здесь не хотели бы, чтобы что-то подобное произошло с Европой. Вот это нам точно не нужно. Поэтому дело самих европейцев - навести у себя дома порядок", - добавил он.
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, дмитрий медведев, в мире, россия
Европа, Дмитрий Медведев, В мире, Россия
Медведев призвал европейцев навести у себя дома порядок
Медведев: Россия не хотела бы, чтобы Европа закончила как Римская империя
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ему бы не хотелось, чтобы Европа закончила как разрушившая свои нравственные устои Римская империя, и отметил, что дело европейцев - навести у себя дома порядок.
"Перед всеми европейцами есть пример Римской империи <...> Римская империя закончила очень сложно. Причины разные - я не погружаюсь в них. Но в том числе, потому что были разрушены нравственные устои Римской империи - те связующие элементы, которые соединяли воедино огромное государство", - сказал Медведев в ходе работы партийной дискуссионной площадки "Будущее России".
"Я уверен, мы бы все здесь не хотели бы, чтобы что-то подобное произошло с Европой. Вот это нам точно не нужно. Поэтому дело самих европейцев - навести у себя дома порядок", - добавил он.
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