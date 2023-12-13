Страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Киеву помощь
Страны Северной Европы обязались продолжать оказывать Киеву военную помощь
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия продолжат оказывать Украине всестороннюю помощь, включая экономическую и военную поддержку, говорится в совместном письме лидеров стран Северной Европы, опубликованном в газете Financial Times.
Письмо написано от лица премьера Дании Метте Фредериксен, премьера Норвегии Йонаса Гар Стёре, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьера Швеции Ульфа Кристерссона и премьера Исландии Катрин Якобсдоттир.
"Мы, страны Северной Европы, продолжим оказывать всестороннюю помощь Украине, включая экономическую и военную поддержку, первоочередную гуманитарную помощь гражданскому населению и финансовую поддержку для помощи в восстановлении украинского общества, когда позволят условия", - говорится в письме.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".