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Конец сказки. Европа указала украинцам на дверь - РИА Новости, 13.12.2023
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08:00 13.12.2023 (обновлено: 08:11 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html
Конец сказки. Европа указала украинцам на дверь
Конец сказки. Европа указала украинцам на дверь - РИА Новости, 13.12.2023
Конец сказки. Европа указала украинцам на дверь
Западные страны одна за другой заявляют, что больше не могут принимать украинских беженцев. Нет места, не хватает средств. А приезжие далеко не везде согласны... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:00
2023-12-13T08:11
европа
украина
германия
вооруженные силы украины
бундестаг германии
политика
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Западные страны одна за другой заявляют, что больше не могут принимать украинских беженцев. Нет места, не хватает средств. А приезжие далеко не везде согласны устраиваться на работу и требуют социальных выплат. Как в ЕС собираются справиться с очередным миграционным кризисом — в материале РИА Новости.Мест не хватаетВ Норвегии сообщили о сокращении пособий и ограничении числа гостиниц для беженцев. Теперь украинцев можно размещать в обычных центрах для мигрантов.Как пишет Financial Times, в Ирландии 100 тысяч переселенцев, причем около 75 тысяч из них — с Украины. Тем, кто ночует на улицах, предлагают лишь горячий душ, палатки и спальные мешки. Предоставлять крышу над головой готовы только женщинам с детьми. Но не всегда бесплатно, сообщил премьер-министр Лео Варадкар.В Великобритании украинцев десятки тысяч и они в четыре раза чаще лишаются жилья, чем другие мигранты, отмечает The Guardian. К апрелю 6220 семей подадут заявки на заселение — на 13 процентов больше, чем в 2022-2023-м. По прогнозам, почти пять тысяч станут бездомными.По данным The New York Times, в Германии 1,2 миллиона украинцев. Примерно столько же — в Польше. Половина не желает возвращаться на родину. Трудоустроенных среди них — всего 20 процентов.Ограниченное гостеприимствоГермания наиболее лояльна к мигрантам с Украины. Государство платит 520 евро взрослым и по 360 на ребенка в месяц. Помогают с арендой жилья и коммуналкой. По мнению депутата бундестага от ХДС Александра Добриндта, беженцы должны работать, а пособия надо уменьшить. С ним согласен министр труда Губертус Хайль.В бюджете не хватает 3,25 миллиарда евро для пособий собственным безработным — как раз из-за украинцев, считает Хайль. А канцлер Шольц хочет тратить на них еще больше.Вряд ли ему это удастся — в бюджете дыра в 60 миллиардов. И обещанное увеличение финансирования киевского режима с четырех до восьми миллиардов в 2024-м под вопросом. "Пока это не гарантировано", — подчеркнула глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер предложил возвращать беженцев на родину, чтобы их там отправляли на фронт. По его словам, в ЕС от военной службы уклоняются более 600 тысяч украинцев, в ФРГ — 220 тысяч. Это десять полноценных дивизий.Кризис не разрешитсяВ Нидерландах слишком много беженцев с Украины призывного возраста, указывает NRC. Они должны покинуть страну и воевать, считают в Амстердаме. Власти города Утрехт сообщили, что в миграционном центре нет мест. Правительство также отменило проект по размещению переселенцев в Пюрмеренде, поскольку там и так не хватает жилья.Нидерландский посол в Киеве Йеннес де Мол предложил организовать возвращение 100 тысяч украинцев домой. И добавил, что это актуально для всего ЕС."Европейские власти, скорее всего, хитрят, когда говорят, что у них нет денег на беженцев, — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Там ищут способы облегчить себе обязательства перед Киевом. О прекращении помощи говорят для того, чтобы приезжие активнее искали работу".В принципе, это Европе выгодно. "Украинцы — низкооплачиваемая рабочая сила и достаточно квалифицированная. Но чтобы их интегрировать, нужна политическая воля. Далеко не факт, что население это поддержит, особенно в Германии", — рассуждает политолог.Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин полагает, что кризис с беженцами продолжит углубляться. "Украинцы убежали в Европу от боевых действий. Они считали, что их там ждет "сказка" без каких-либо серьезных усилий. Этот миф им в сознание долго внедряли Запад и местные элиты. И вот результат", — говорит он.Причем добровольно никто не уедет — только принудительно. Вероятно, СБУ разрешат гоняться за призывниками для ВСУ по всей Европе.Раздражение украинцами в европейском обществе объединится с общими антимигрантскими настроениями и усилится. В результате правые партии, не вписывающиеся в антироссийский консенсус ЕС, получат дополнительные голоса. И политическая карта Европы может измениться.
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европа, украина, германия, вооруженные силы украины, бундестаг германии, политика
Европа, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Бундестаг Германии, Политика
Конец сказки. Европа указала украинцам на дверь

В бундестаге призвали беженцев с Украины вернуться домой

© РИА Новости / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Михай Карауш
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Западные страны одна за другой заявляют, что больше не могут принимать украинских беженцев. Нет места, не хватает средств. А приезжие далеко не везде согласны устраиваться на работу и требуют социальных выплат. Как в ЕС собираются справиться с очередным миграционным кризисом — в материале РИА Новости.

Мест не хватает

В Норвегии сообщили о сокращении пособий и ограничении числа гостиниц для беженцев. Теперь украинцев можно размещать в обычных центрах для мигрантов.
© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" в Лондоне, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" в Лондоне, Великобритания
Как пишет Financial Times, в Ирландии 100 тысяч переселенцев, причем около 75 тысяч из них — с Украины. Тем, кто ночует на улицах, предлагают лишь горячий душ, палатки и спальные мешки. Предоставлять крышу над головой готовы только женщинам с детьми. Но не всегда бесплатно, сообщил премьер-министр Лео Варадкар.
В Великобритании украинцев десятки тысяч и они в четыре раза чаще лишаются жилья, чем другие мигранты, отмечает The Guardian. К апрелю 6220 семей подадут заявки на заселение — на 13 процентов больше, чем в 2022-2023-м. По прогнозам, почти пять тысяч станут бездомными.
По данным The New York Times, в Германии 1,2 миллиона украинцев. Примерно столько же — в Польше. Половина не желает возвращаться на родину. Трудоустроенных среди них — всего 20 процентов.

Ограниченное гостеприимство

Германия наиболее лояльна к мигрантам с Украины. Государство платит 520 евро взрослым и по 360 на ребенка в месяц. Помогают с арендой жилья и коммуналкой. По мнению депутата бундестага от ХДС Александра Добриндта, беженцы должны работать, а пособия надо уменьшить. С ним согласен министр труда Губертус Хайль.
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине
В бюджете не хватает 3,25 миллиарда евро для пособий собственным безработным — как раз из-за украинцев, считает Хайль. А канцлер Шольц хочет тратить на них еще больше.
Вряд ли ему это удастся — в бюджете дыра в 60 миллиардов. И обещанное увеличение финансирования киевского режима с четырех до восьми миллиардов в 2024-м под вопросом. "Пока это не гарантировано", — подчеркнула глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер предложил возвращать беженцев на родину, чтобы их там отправляли на фронт. По его словам, в ЕС от военной службы уклоняются более 600 тысяч украинцев, в ФРГ — 220 тысяч. Это десять полноценных дивизий.

Кризис не разрешится

В Нидерландах слишком много беженцев с Украины призывного возраста, указывает NRC. Они должны покинуть страну и воевать, считают в Амстердаме. Власти города Утрехт сообщили, что в миграционном центре нет мест. Правительство также отменило проект по размещению переселенцев в Пюрмеренде, поскольку там и так не хватает жилья.
© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы с Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы с Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве
Нидерландский посол в Киеве Йеннес де Мол предложил организовать возвращение 100 тысяч украинцев домой. И добавил, что это актуально для всего ЕС.
"Европейские власти, скорее всего, хитрят, когда говорят, что у них нет денег на беженцев, — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Там ищут способы облегчить себе обязательства перед Киевом. О прекращении помощи говорят для того, чтобы приезжие активнее искали работу".
В принципе, это Европе выгодно. "Украинцы — низкооплачиваемая рабочая сила и достаточно квалифицированная. Но чтобы их интегрировать, нужна политическая воля. Далеко не факт, что население это поддержит, особенно в Германии", — рассуждает политолог.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте "Медыка — Шегини" на польско-украинской границе
Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин полагает, что кризис с беженцами продолжит углубляться. "Украинцы убежали в Европу от боевых действий. Они считали, что их там ждет "сказка" без каких-либо серьезных усилий. Этот миф им в сознание долго внедряли Запад и местные элиты. И вот результат", — говорит он.
Причем добровольно никто не уедет — только принудительно. Вероятно, СБУ разрешат гоняться за призывниками для ВСУ по всей Европе.
Раздражение украинцами в европейском обществе объединится с общими антимигрантскими настроениями и усилится. В результате правые партии, не вписывающиеся в антироссийский консенсус ЕС, получат дополнительные голоса. И политическая карта Европы может измениться.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марком Рютте во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
"Кошмар для Киева". Украина потеряла в Европе еще одного союзника
25 ноября, 08:00
 
ЕвропаУкраинаГерманияВооруженные силы УкраиныБундестаг ГерманииПолитика
 
 
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