Конец сказки. Европа указала украинцам на дверь

2023-12-13T08:00

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Западные страны одна за другой заявляют, что больше не могут принимать украинских беженцев. Нет места, не хватает средств. А приезжие далеко не везде согласны устраиваться на работу и требуют социальных выплат. Как в ЕС собираются справиться с очередным миграционным кризисом — в материале РИА Новости.Мест не хватаетВ Норвегии сообщили о сокращении пособий и ограничении числа гостиниц для беженцев. Теперь украинцев можно размещать в обычных центрах для мигрантов.Как пишет Financial Times, в Ирландии 100 тысяч переселенцев, причем около 75 тысяч из них — с Украины. Тем, кто ночует на улицах, предлагают лишь горячий душ, палатки и спальные мешки. Предоставлять крышу над головой готовы только женщинам с детьми. Но не всегда бесплатно, сообщил премьер-министр Лео Варадкар.В Великобритании украинцев десятки тысяч и они в четыре раза чаще лишаются жилья, чем другие мигранты, отмечает The Guardian. К апрелю 6220 семей подадут заявки на заселение — на 13 процентов больше, чем в 2022-2023-м. По прогнозам, почти пять тысяч станут бездомными.По данным The New York Times, в Германии 1,2 миллиона украинцев. Примерно столько же — в Польше. Половина не желает возвращаться на родину. Трудоустроенных среди них — всего 20 процентов.Ограниченное гостеприимствоГермания наиболее лояльна к мигрантам с Украины. Государство платит 520 евро взрослым и по 360 на ребенка в месяц. Помогают с арендой жилья и коммуналкой. По мнению депутата бундестага от ХДС Александра Добриндта, беженцы должны работать, а пособия надо уменьшить. С ним согласен министр труда Губертус Хайль.В бюджете не хватает 3,25 миллиарда евро для пособий собственным безработным — как раз из-за украинцев, считает Хайль. А канцлер Шольц хочет тратить на них еще больше.Вряд ли ему это удастся — в бюджете дыра в 60 миллиардов. И обещанное увеличение финансирования киевского режима с четырех до восьми миллиардов в 2024-м под вопросом. "Пока это не гарантировано", — подчеркнула глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер предложил возвращать беженцев на родину, чтобы их там отправляли на фронт. По его словам, в ЕС от военной службы уклоняются более 600 тысяч украинцев, в ФРГ — 220 тысяч. Это десять полноценных дивизий.Кризис не разрешитсяВ Нидерландах слишком много беженцев с Украины призывного возраста, указывает NRC. Они должны покинуть страну и воевать, считают в Амстердаме. Власти города Утрехт сообщили, что в миграционном центре нет мест. Правительство также отменило проект по размещению переселенцев в Пюрмеренде, поскольку там и так не хватает жилья.Нидерландский посол в Киеве Йеннес де Мол предложил организовать возвращение 100 тысяч украинцев домой. И добавил, что это актуально для всего ЕС."Европейские власти, скорее всего, хитрят, когда говорят, что у них нет денег на беженцев, — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. — Там ищут способы облегчить себе обязательства перед Киевом. О прекращении помощи говорят для того, чтобы приезжие активнее искали работу".В принципе, это Европе выгодно. "Украинцы — низкооплачиваемая рабочая сила и достаточно квалифицированная. Но чтобы их интегрировать, нужна политическая воля. Далеко не факт, что население это поддержит, особенно в Германии", — рассуждает политолог.Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин полагает, что кризис с беженцами продолжит углубляться. "Украинцы убежали в Европу от боевых действий. Они считали, что их там ждет "сказка" без каких-либо серьезных усилий. Этот миф им в сознание долго внедряли Запад и местные элиты. И вот результат", — говорит он.Причем добровольно никто не уедет — только принудительно. Вероятно, СБУ разрешат гоняться за призывниками для ВСУ по всей Европе.Раздражение украинцами в европейском обществе объединится с общими антимигрантскими настроениями и усилится. В результате правые партии, не вписывающиеся в антироссийский консенсус ЕС, получат дополнительные голоса. И политическая карта Европы может измениться.

