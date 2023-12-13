https://ria.ru/20231213/es-1915630820.html

ЕС разморозит для Венгрии заблокированные ранее десять миллиардов евро

ЕС разморозит для Венгрии заблокированные ранее десять миллиардов евро - РИА Новости, 14.12.2023

ЕС разморозит для Венгрии заблокированные ранее десять миллиардов евро

Евросоюз разблокирует для Венгрии замороженные ранее десять миллиардов евро, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ЕС. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-13T19:50

2023-12-13T19:50

2023-12-14T00:26

в мире

венгрия

евросоюз

будапешт

брюссель

виктор орбан

дмитрий песков

еврокомиссия

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Евросоюз разблокирует для Венгрии замороженные ранее десять миллиардов евро, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ЕС."ЕС разблокирует для Венгрии финансирование в размере десяти миллиардов евро", — говорится в публикации.Позднее в Еврокомиссии подтвердили эту информацию. Там уточнили, что Венгрия "приняла меры" и может приступать к запросу компенсации в размере 10,2 миллиарда евро.Накануне Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта пояснения по претензиям насчет вопросов верховенства права в республике. Из-за этого спорного момента Венгрии до сих пор не дают десять миллиардов евро из бюджета ЕС. В ЕК пообещали изучить пояснения и дать ответ, однако журналисты подозревают, что деньги Будапешту могут разморозить как раз накануне саммита 14-15 декабря. В этом случае Брюссель ждет большей сговорчивости от венгерского премьера Виктора Орбана по "украинским вопросам".Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Формальное решение о начале процесса обсудят участники саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его можно принять только единогласно.Руководство Венгрии последовательно выступает против этого. Орбан уже заявлял, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос на повестку встречи, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о возможности вступления Киева в ЕС можно будет поговорить через пять-десять лет при условии заключения с республикой договора о стратегическом партнерстве.Кроме того, Будапешт сейчас блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки со стороны ЕС на 2024-2027 годы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале ноября усомнился, что обещания европейцев Украине о вступлении в Евросоюз реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".

https://ria.ru/20231213/orban-1915475944.html

https://ria.ru/20231212/vengriya-1915422891.html

https://ria.ru/20231213/orban-1915537694.html

венгрия

будапешт

брюссель

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в мире, венгрия, евросоюз, будапешт, брюссель, виктор орбан, дмитрий песков, еврокомиссия