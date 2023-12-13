https://ria.ru/20231213/er-1915485231.html

"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря

"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря - РИА Новости, 13.12.2023

"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря

"Единая Россия" на съезде 17 декабря проведет ротацию руководящих органов партии, внесет изменения в устав и обозначит позицию по президентским выборам, заявил... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:47

2023-12-13T11:47

2023-12-13T11:47

политика

александр сидякин

единая россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Единая Россия" на съезде 17 декабря проведет ротацию руководящих органов партии, внесет изменения в устав и обозначит позицию по президентским выборам, заявил глава центрального исполкома партии, депутат ГД Александр Сидякин. "На съезде партии мы выскажем свою позицию по предстоящей избирательной кампании президента, <…> мы будем ротировать наши руководящие органы, вносить изменения в устав", - сказал Сидякин журналистам. Он отметил, что ротация руководящих органов - это требование устава партии, по его словам, на 20% будет изменен состав высшего и генерального совета партии.

https://ria.ru/20231213/zyuganov-1915443800.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, александр сидякин, единая россия