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"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря - РИА Новости, 13.12.2023
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11:47 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/er-1915485231.html
"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря
"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря - РИА Новости, 13.12.2023
"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря
"Единая Россия" на съезде 17 декабря проведет ротацию руководящих органов партии, внесет изменения в устав и обозначит позицию по президентским выборам, заявил... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:47
2023-12-13T11:47
политика
александр сидякин
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Единая Россия" на съезде 17 декабря проведет ротацию руководящих органов партии, внесет изменения в устав и обозначит позицию по президентским выборам, заявил глава центрального исполкома партии, депутат ГД Александр Сидякин. "На съезде партии мы выскажем свою позицию по предстоящей избирательной кампании президента, &lt;…&gt; мы будем ротировать наши руководящие органы, вносить изменения в устав", - сказал Сидякин журналистам. Он отметил, что ротация руководящих органов - это требование устава партии, по его словам, на 20% будет изменен состав высшего и генерального совета партии.
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политика, александр сидякин, единая россия
Политика, Александр Сидякин, Единая Россия
"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря

ЕР проведет ротацию и обозначит позицию по выборам на съезде 17 декабря

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Логотип Единой России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Единая Россия" на съезде 17 декабря проведет ротацию руководящих органов партии, внесет изменения в устав и обозначит позицию по президентским выборам, заявил глава центрального исполкома партии, депутат ГД Александр Сидякин.
"На съезде партии мы выскажем свою позицию по предстоящей избирательной кампании президента, <…> мы будем ротировать наши руководящие органы, вносить изменения в устав", - сказал Сидякин журналистам.
Он отметил, что ротация руководящих органов - это требование устава партии, по его словам, на 20% будет изменен состав высшего и генерального совета партии.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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