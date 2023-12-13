https://ria.ru/20231213/er-1915485231.html
"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря
"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря - РИА Новости, 13.12.2023
"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря
"Единая Россия" на съезде 17 декабря проведет ротацию руководящих органов партии, внесет изменения в устав и обозначит позицию по президентским выборам, заявил... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:47
2023-12-13T11:47
2023-12-13T11:47
политика
александр сидякин
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Единая Россия" на съезде 17 декабря проведет ротацию руководящих органов партии, внесет изменения в устав и обозначит позицию по президентским выборам, заявил глава центрального исполкома партии, депутат ГД Александр Сидякин. "На съезде партии мы выскажем свою позицию по предстоящей избирательной кампании президента, <…> мы будем ротировать наши руководящие органы, вносить изменения в устав", - сказал Сидякин журналистам. Он отметил, что ротация руководящих органов - это требование устава партии, по его словам, на 20% будет изменен состав высшего и генерального совета партии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, александр сидякин, единая россия
Политика, Александр Сидякин, Единая Россия
"Единая Россия" обозначит позицию по выборам президента 17 декабря
ЕР проведет ротацию и обозначит позицию по выборам на съезде 17 декабря
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Единая Россия" на съезде 17 декабря проведет ротацию руководящих органов партии, внесет изменения в устав и обозначит позицию по президентским выборам, заявил глава центрального исполкома партии, депутат ГД Александр Сидякин.
"На съезде партии мы выскажем свою позицию по предстоящей избирательной кампании президента, <…> мы будем ротировать наши руководящие органы, вносить изменения в устав", - сказал Сидякин журналистам.
Он отметил, что ротация руководящих органов - это требование устава партии, по его словам, на 20% будет изменен состав высшего и генерального совета партии.
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