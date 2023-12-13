https://ria.ru/20231213/elka-1915508514.html
Главную елку страны отправят на Соборную площадь Кремля
Главную елку страны отправят на Соборную площадь Кремля - РИА Новости, 13.12.2023
Главную елку страны отправят на Соборную площадь Кремля
Главную новогоднюю елку страны отправляют в среду на Соборную площадь Кремля, сообщил заместитель начальника главного эксплуатационного управления управделами... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:14
2023-12-13T13:14
2023-12-13T16:18
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны отправляют в среду на Соборную площадь Кремля, сообщил заместитель начальника главного эксплуатационного управления управделами президента РФ Анатолий Кочанов. "В этом году мы в 24-й раз спилили ёлку в Подмосковье и повезем ее устанавливать на Соборной площади. 22 декабря мы окончательно нарядим ёлку, и с этого числа она будет стоять на Соборной площади в полном убранстве, как и всегда", - сказал Кочанов журналистам. Дед Мороз, водитель грузовика, на котором повезут ёлку, Федор Почтарев рассказал о технологии транспортировки. "У нас есть своя технология: каждую веточку привязывали веревочками к стволу, чтобы не поломать... Мы упаковывали ее вчера целый день. Работала целая бригада, человек 12. Грузили ее с помощью двух кранов... К 10 часам (вечера, сегодня - ред.) привезем ее к Кремлю. Все доставим в целости и сохранности", - подчеркнул он. Спил елки был произведен 11 декабря во Фряново Щелковского городского округа. Ее возраст составляет 84 года, высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток было 30 елок. Главный символ Нового года начали выбирать еще летом. Отбор длился несколько месяцев, дерево должно было соответствовать нескольким параметрам, в том числе ему должно быть не более 120 лет. Особое внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности: важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья.
https://ria.ru/20231213/issledovanie-1915430748.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, новый год, москва
Россия, Новый год, Москва
Главную елку страны отправят на Соборную площадь Кремля
Главную новогоднюю елку страны отправят в среду на Соборную площадь Кремля
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны отправляют в среду на Соборную площадь Кремля, сообщил заместитель начальника главного эксплуатационного управления управделами президента РФ Анатолий Кочанов.
"В этом году мы в 24-й раз спилили ёлку в Подмосковье
и повезем ее устанавливать на Соборной площади. 22 декабря мы окончательно нарядим ёлку, и с этого числа она будет стоять на Соборной площади в полном убранстве, как и всегда", - сказал Кочанов журналистам.
Дед Мороз
, водитель грузовика, на котором повезут ёлку, Федор Почтарев рассказал о технологии транспортировки. "У нас есть своя технология: каждую веточку привязывали веревочками к стволу, чтобы не поломать... Мы упаковывали ее вчера целый день. Работала целая бригада, человек 12. Грузили ее с помощью двух кранов... К 10 часам (вечера, сегодня - ред.) привезем ее к Кремлю. Все доставим в целости и сохранности", - подчеркнул он.
Спил елки был произведен 11 декабря во Фряново Щелковского городского округа. Ее возраст составляет 84 года, высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток было 30 елок.
Главный символ Нового года начали выбирать еще летом. Отбор длился несколько месяцев, дерево должно было соответствовать нескольким параметрам, в том числе ему должно быть не более 120 лет. Особое внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности: важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья.
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