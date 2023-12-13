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Пермский край победил в национальном экологическом конкурсе - РИА Новости, 13.12.2023
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13:32 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ekologicheskiy_konkurs-1915514083.html
Пермский край победил в национальном экологическом конкурсе
Пермский край победил в национальном экологическом конкурсе - РИА Новости, 13.12.2023
Пермский край победил в национальном экологическом конкурсе
Пермский край стал победителем Национальной экологической премии, организованной медиагруппой "Комсомольская правда", сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:32
2023-12-13T13:32
пермский край
экология
премии
комсомольская правда (издательство)
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ПЕРМЬ, 13 дек – РИА Новости. Пермский край стал победителем Национальной экологической премии, организованной медиагруппой "Комсомольская правда", сообщается на сайте губернатора и правительства региона. "Проект "Пермский край – ЭкоРегион" занял первое место в номинации "ЭкоРегион". Награда была присуждена за вклад региона, промышленных предприятий, общественных и научных организаций в экологическую безопасность страны", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы губернатора Пермского края, конкурс проходил в несколько этапов: прием заявок, народное голосование и выбор экспертов. "По итогам всероссийского народного голосования и экспертной оценки, Пермский край признан территорией наиболее благоприятной для жизни по экологическим условиям, в которые входят чистота воздуха, почвы и воды, территория для жизни, где активно внедряются экологичные технологии, проводятся акции, направленные на сохранение окружающей среды", – отмечают в пресс-службе губернатора. Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что благоприятная экологическая обстановка в регионе необходима для повышения уровня жизни населения. По его словам, краевые власти регулярно внедряют механизмы, которые позволяют создавать экологически безопасные условия проживания, а также сохранять природные ресурсы, которыми богат Пермский край. "Одна из важнейших задач сегодня – привить жителям бережное отношение к природе и ее ресурсам. Ряд мероприятий в области заботы об окружающей среде и ее охраны необходимо усилить. Мы должны более комплексно подходить к вопросам экологии", – цитирует Махонина пресс-служба губернатора. Как добавили в ведомстве, проект "Пермский край – ЭкоРегион" стал своеобразной визитной карточкой края в области экологии. Благодаря этой инициативе регион активно работает над развитием экологического туризма. Особое внимание в Пермском крае уделяется экологическому образованию и осведомленности населения – на данный момент более 900 тысяч жителей активно участвуют в экологических мероприятиях.
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4.7
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пермский край, экология, премии, комсомольская правда (издательство)
Пермский край, Экология, премии, Комсомольская правда (издательство)

Пермский край победил в национальном экологическом конкурсе

© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяПермский край стал победителем народного экологического конкурса России
Пермский край стал победителем народного экологического конкурса России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
Пермский край стал победителем народного экологического конкурса России
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ПЕРМЬ, 13 дек – РИА Новости. Пермский край стал победителем Национальной экологической премии, организованной медиагруппой "Комсомольская правда", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Проект "Пермский край – ЭкоРегион" занял первое место в номинации "ЭкоРегион". Награда была присуждена за вклад региона, промышленных предприятий, общественных и научных организаций в экологическую безопасность страны", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, конкурс проходил в несколько этапов: прием заявок, народное голосование и выбор экспертов.
"По итогам всероссийского народного голосования и экспертной оценки, Пермский край признан территорией наиболее благоприятной для жизни по экологическим условиям, в которые входят чистота воздуха, почвы и воды, территория для жизни, где активно внедряются экологичные технологии, проводятся акции, направленные на сохранение окружающей среды", – отмечают в пресс-службе губернатора.
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Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что благоприятная экологическая обстановка в регионе необходима для повышения уровня жизни населения. По его словам, краевые власти регулярно внедряют механизмы, которые позволяют создавать экологически безопасные условия проживания, а также сохранять природные ресурсы, которыми богат Пермский край. "Одна из важнейших задач сегодня – привить жителям бережное отношение к природе и ее ресурсам. Ряд мероприятий в области заботы об окружающей среде и ее охраны необходимо усилить. Мы должны более комплексно подходить к вопросам экологии", – цитирует Махонина пресс-служба губернатора.
Как добавили в ведомстве, проект "Пермский край – ЭкоРегион" стал своеобразной визитной карточкой края в области экологии. Благодаря этой инициативе регион активно работает над развитием экологического туризма. Особое внимание в Пермском крае уделяется экологическому образованию и осведомленности населения – на данный момент более 900 тысяч жителей активно участвуют в экологических мероприятиях.
 
Пермский крайЭкологияпремииКомсомольская правда (издательство)
 
 
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