https://ria.ru/20231213/ekologicheskiy_konkurs-1915514083.html

Пермский край победил в национальном экологическом конкурсе

Пермский край победил в национальном экологическом конкурсе - РИА Новости, 13.12.2023

Пермский край победил в национальном экологическом конкурсе

Пермский край стал победителем Национальной экологической премии, организованной медиагруппой "Комсомольская правда", сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:32

2023-12-13T13:32

2023-12-13T13:32

пермский край

экология

премии

комсомольская правда (издательство)

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ПЕРМЬ, 13 дек – РИА Новости. Пермский край стал победителем Национальной экологической премии, организованной медиагруппой "Комсомольская правда", сообщается на сайте губернатора и правительства региона. "Проект "Пермский край – ЭкоРегион" занял первое место в номинации "ЭкоРегион". Награда была присуждена за вклад региона, промышленных предприятий, общественных и научных организаций в экологическую безопасность страны", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы губернатора Пермского края, конкурс проходил в несколько этапов: прием заявок, народное голосование и выбор экспертов. "По итогам всероссийского народного голосования и экспертной оценки, Пермский край признан территорией наиболее благоприятной для жизни по экологическим условиям, в которые входят чистота воздуха, почвы и воды, территория для жизни, где активно внедряются экологичные технологии, проводятся акции, направленные на сохранение окружающей среды", – отмечают в пресс-службе губернатора. Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что благоприятная экологическая обстановка в регионе необходима для повышения уровня жизни населения. По его словам, краевые власти регулярно внедряют механизмы, которые позволяют создавать экологически безопасные условия проживания, а также сохранять природные ресурсы, которыми богат Пермский край. "Одна из важнейших задач сегодня – привить жителям бережное отношение к природе и ее ресурсам. Ряд мероприятий в области заботы об окружающей среде и ее охраны необходимо усилить. Мы должны более комплексно подходить к вопросам экологии", – цитирует Махонина пресс-служба губернатора. Как добавили в ведомстве, проект "Пермский край – ЭкоРегион" стал своеобразной визитной карточкой края в области экологии. Благодаря этой инициативе регион активно работает над развитием экологического туризма. Особое внимание в Пермском крае уделяется экологическому образованию и осведомленности населения – на данный момент более 900 тысяч жителей активно участвуют в экологических мероприятиях.

https://ria.ru/20231129/peschery-1912636421.html

пермский край

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пермский край, экология, премии, комсомольская правда (издательство)