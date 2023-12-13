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Главную экоелку России торжественно установили в Московском зоопарке - РИА Новости, 13.12.2023
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19:36 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ekoelka-1915627179.html
Главную экоелку России торжественно установили в Московском зоопарке
Главную экоелку России торжественно установили в Московском зоопарке - РИА Новости, 13.12.2023
Главную экоелку России торжественно установили в Московском зоопарке
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Московском зоопарке главную экологичную елку страны, праздничный наряд которой своими руками... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:36
2023-12-13T19:36
общество
городское хозяйство москвы
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
светлана радионова
светлана акулова
сергей боярский
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Московском зоопарке главную экологичную елку страны, праздничный наряд которой своими руками создали участники первой всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка", организованной ведомством в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщили в пресс-центре премии. Восьмиметровое дерево украсили работами авторов со всех регионов России, в том числе из ЛНР и ДНР. Всего поступило свыше пяти тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов. В церемонии приняли участие директор Московского зоопарка Светлана Акулова, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, председатель совета директоров "Русской медиагруппы" Сергей Бунин, депутат Госдумы Сергей Боярский, известная российская певица Юлия Савичева. "Сегодня мы с нашими друзьями и партнерами – Московским зоопарком и "Русской медиагруппой" чувствуем себя настоящими волшебниками. Мы счастливы представить эту невероятную по своей красоте и экологичности елку. И тронуты потрясающими новогодними игрушками! Каждая из них создана талантливо, от каждой исходит сердечное тепло и забота об окружающей среде. Представляю, с каким трепетом ребята будут приходить сюда и рассматривать елку, искать на ней свою игрушку!" – сказала Радионова, слова которой приводятся в сообщении. На торжественную церемонию пригласили юных авторов экоигрушек. Ребята сами повесили свои украшения на новогоднюю красавицу и полюбовались результатом. Экологичная панда, яркие фонарики из пластиковых бутылок, красные сапожки Санты из старых носков, гирлянды из неработающих электрических лампочек, ажурные вееры из одноразовых вилок и кусочков кружева, символ наступающего года – дракон из упаковки для яиц, белый медведь из пенопласта. Именно обитателям Арктики было посвящено много творческих работ, поскольку белый Мишка – талисман премии "Экология – дело каждого", добавили в пресс-центре. Гостям мероприятия провели уникальную экскурсию, во время которой они навестили животных, спасенных совместными усилиями Росприроднадзора и специалистов Московского зоопарка. В том числе гималайских медведей, один из которых находится под опекой "Русского радио". Всем ребятам вручили сладкие подарки от Деда Мороза. И такие же призы ждут авторов всех новогодних украшений. Руководитель природоохранной службы пригласила всех желающих посетить экоелку в Московском зоопарке и зарядиться предпраздничным настроением, а может быть и вдохновиться на создание собственных экоигрушек, чтобы украсить елку у себя дома, рассказали в пресс-центре. Там напомнили, что "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта поступили заявки 70 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 130 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.
https://ria.ru/20231207/ekoigrushka-1914273970.html
https://ria.ru/20231124/aktsiya-1911686721.html
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общество, городское хозяйство москвы, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, светлана радионова, светлана акулова, сергей боярский, московский зоопарк, "русская медиагруппа", федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), новый год
Общество, Городское хозяйство Москвы, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Светлана Радионова, Светлана Акулова, Сергей Боярский, Московский зоопарк, "Русская медиагруппа", Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Новый год

Главную экоелку России торжественно установили в Московском зоопарке

© Фото : РосприроднадзорРуководитель Росприроднадзора Светлана Родионова и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова на церемонии открытия экоелки
Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова на церемонии открытия экоелки - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Росприроднадзор
Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова на церемонии открытия экоелки
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Московском зоопарке главную экологичную елку страны, праздничный наряд которой своими руками создали участники первой всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка", организованной ведомством в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщили в пресс-центре премии.
Восьмиметровое дерево украсили работами авторов со всех регионов России, в том числе из ЛНР и ДНР. Всего поступило свыше пяти тысяч экологичных новогодних игрушек, которые созданы из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов.
В церемонии приняли участие директор Московского зоопарка Светлана Акулова, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, председатель совета директоров "Русской медиагруппы" Сергей Бунин, депутат Госдумы Сергей Боярский, известная российская певица Юлия Савичева.
"Сегодня мы с нашими друзьями и партнерами – Московским зоопарком и "Русской медиагруппой" чувствуем себя настоящими волшебниками. Мы счастливы представить эту невероятную по своей красоте и экологичности елку. И тронуты потрясающими новогодними игрушками! Каждая из них создана талантливо, от каждой исходит сердечное тепло и забота об окружающей среде. Представляю, с каким трепетом ребята будут приходить сюда и рассматривать елку, искать на ней свою игрушку!" – сказала Радионова, слова которой приводятся в сообщении.
Игрушки, участвующие в Всероссийской акции Новогодняя экоигрушка
Первая "Новогодняя экоигрушка" получила более 5 тысяч работ со всей страны
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На торжественную церемонию пригласили юных авторов экоигрушек. Ребята сами повесили свои украшения на новогоднюю красавицу и полюбовались результатом. Экологичная панда, яркие фонарики из пластиковых бутылок, красные сапожки Санты из старых носков, гирлянды из неработающих электрических лампочек, ажурные вееры из одноразовых вилок и кусочков кружева, символ наступающего года – дракон из упаковки для яиц, белый медведь из пенопласта. Именно обитателям Арктики было посвящено много творческих работ, поскольку белый Мишка – талисман премии "Экология – дело каждого", добавили в пресс-центре.
Гостям мероприятия провели уникальную экскурсию, во время которой они навестили животных, спасенных совместными усилиями Росприроднадзора и специалистов Московского зоопарка. В том числе гималайских медведей, один из которых находится под опекой "Русского радио".
Всем ребятам вручили сладкие подарки от Деда Мороза. И такие же призы ждут авторов всех новогодних украшений. Руководитель природоохранной службы пригласила всех желающих посетить экоелку в Московском зоопарке и зарядиться предпраздничным настроением, а может быть и вдохновиться на создание собственных экоигрушек, чтобы украсить елку у себя дома, рассказали в пресс-центре.
Самодельная новогодняя игрушка - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Первая акция "Новогодняя экоигрушка" собрала сотни поделок со всей страны
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Там напомнили, что "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта поступили заявки 70 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 130 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСветлана РадионоваСветлана АкуловаСергей БоярскийМосковский зоопарк"Русская медиагруппа"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Новый год
 
 
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