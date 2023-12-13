Главную экоелку России торжественно установили в Московском зоопарке
© Фото : РосприроднадзорРуководитель Росприроднадзора Светлана Родионова и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова на церемонии открытия экоелки
Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова на церемонии открытия экоелки
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова торжественно открыла в Московском зоопарке главную экологичную елку страны, праздничный наряд которой своими руками создали участники первой всероссийской акции "Новогодняя экоигрушка", организованной ведомством в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщили в пресс-центре премии.
В церемонии приняли участие директор Московского зоопарка Светлана Акулова, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, председатель совета директоров "Русской медиагруппы" Сергей Бунин, депутат Госдумы Сергей Боярский, известная российская певица Юлия Савичева.
"Сегодня мы с нашими друзьями и партнерами – Московским зоопарком и "Русской медиагруппой" чувствуем себя настоящими волшебниками. Мы счастливы представить эту невероятную по своей красоте и экологичности елку. И тронуты потрясающими новогодними игрушками! Каждая из них создана талантливо, от каждой исходит сердечное тепло и забота об окружающей среде. Представляю, с каким трепетом ребята будут приходить сюда и рассматривать елку, искать на ней свою игрушку!" – сказала Радионова, слова которой приводятся в сообщении.
На торжественную церемонию пригласили юных авторов экоигрушек. Ребята сами повесили свои украшения на новогоднюю красавицу и полюбовались результатом. Экологичная панда, яркие фонарики из пластиковых бутылок, красные сапожки Санты из старых носков, гирлянды из неработающих электрических лампочек, ажурные вееры из одноразовых вилок и кусочков кружева, символ наступающего года – дракон из упаковки для яиц, белый медведь из пенопласта. Именно обитателям Арктики было посвящено много творческих работ, поскольку белый Мишка – талисман премии "Экология – дело каждого", добавили в пресс-центре.
Гостям мероприятия провели уникальную экскурсию, во время которой они навестили животных, спасенных совместными усилиями Росприроднадзора и специалистов Московского зоопарка. В том числе гималайских медведей, один из которых находится под опекой "Русского радио".
Всем ребятам вручили сладкие подарки от Деда Мороза. И такие же призы ждут авторов всех новогодних украшений. Руководитель природоохранной службы пригласила всех желающих посетить экоелку в Московском зоопарке и зарядиться предпраздничным настроением, а может быть и вдохновиться на создание собственных экоигрушек, чтобы украсить елку у себя дома, рассказали в пресс-центре.
Там напомнили, что "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта поступили заявки 70 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 130 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.