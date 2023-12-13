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Стоимость туров в Египет на Новый год резко снизилась - РИА Новости, 13.12.2023
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Туризм
 
12:27 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/egipet-1915491141.html
Стоимость туров в Египет на Новый год резко снизилась
Стоимость туров в Египет на Новый год резко снизилась - РИА Новости, 13.12.2023
Стоимость туров в Египет на Новый год резко снизилась
Сегодня цена недельного тура в Египет с вылетом из Москвы на Новый год в отель категории "пять звезд" на "все включено" начинается от 75 тысяч рублей на двоих,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:27
2023-12-13T12:27
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сегодня цена недельного тура в Египет с вылетом из Москвы на Новый год в отель категории "пять звезд" на "все включено" начинается от 75 тысяч рублей на двоих, сообщает Profi.Travel.По данным "Слетать.ру" и туроператора Let`s Fly, еще три недели назад аналогичный тур можно было забронировать от 100 тысяч рублей. Таким образом, отдых на курортах Красного моря на новогодние даты подешевел на 25 процентов.Однако даже такое падение оказалось не способно существенно поднять спрос на направление. Как рассказали в "Слетать.ру", Египет на эти зимние праздники бронируют на 51 процент хуже, чем годом ранее.По данным объединенной сети ТБГ и "Горящие туры", продажи Египта на Новый год упали даже существеннее: в три раза по сравнению с показателями прошлого года. При этом, если брать средний чек в этом году и в 2022-м, то он снизился менее значительно: всего на 10 процентов, с 1100 до 1013 долларов на человека при двухместном размещении.По мнению профессионалов турбизнеса, египетские отельеры и российские туроператоры достаточно поздно отреагировали на ближневосточный конфликт и в результате дождались существенного падения спроса: туристы переключились на другие направления. В итоге даже полное снятие полетной программы Tez Tour в Египет из всех городов вылета и сокращение количества рейсов другими компаниями не смогло сбалансировать цены.К тому же непосредственно перед Новым годом в ассортимент туроператоров вернулось такое пляжное направление, как китайский остров Хайнань, который сейчас оттягивает часть спроса и с курортов Красного моря, уточняют эксперты.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, туристы, египет, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Египет, куда можно лететь, Отдых на море
Стоимость туров в Египет на Новый год резко снизилась

Эксперты: туры в Египет на Новый год подешевели на 25 процентов

© iStock.com / PaulVintenБассейн в одном из отелей Египта
Бассейн в одном из отелей Египта - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / PaulVinten
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сегодня цена недельного тура в Египет с вылетом из Москвы на Новый год в отель категории "пять звезд" на "все включено" начинается от 75 тысяч рублей на двоих, сообщает Profi.Travel.
По данным "Слетать.ру" и туроператора Let`s Fly, еще три недели назад аналогичный тур можно было забронировать от 100 тысяч рублей. Таким образом, отдых на курортах Красного моря на новогодние даты подешевел на 25 процентов.
Однако даже такое падение оказалось не способно существенно поднять спрос на направление. Как рассказали в "Слетать.ру", Египет на эти зимние праздники бронируют на 51 процент хуже, чем годом ранее.
По данным объединенной сети ТБГ и "Горящие туры", продажи Египта на Новый год упали даже существеннее: в три раза по сравнению с показателями прошлого года. При этом, если брать средний чек в этом году и в 2022-м, то он снизился менее значительно: всего на 10 процентов, с 1100 до 1013 долларов на человека при двухместном размещении.
По мнению профессионалов турбизнеса, египетские отельеры и российские туроператоры достаточно поздно отреагировали на ближневосточный конфликт и в результате дождались существенного падения спроса: туристы переключились на другие направления. В итоге даже полное снятие полетной программы Tez Tour в Египет из всех городов вылета и сокращение количества рейсов другими компаниями не смогло сбалансировать цены.
К тому же непосредственно перед Новым годом в ассортимент туроператоров вернулось такое пляжное направление, как китайский остров Хайнань, который сейчас оттягивает часть спроса и с курортов Красного моря, уточняют эксперты.
Статуя богини находится на насыпном острове - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Российские туроператоры начали продажу путевок на китайский остров Хайнань
Вчера, 15:19
 
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