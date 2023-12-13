https://ria.ru/20231213/dtp-1915573235.html

Во Владимирской области 20 пассажиров автобуса пострадали в ДТП

Во Владимирской области 20 пассажиров автобуса пострадали в ДТП - РИА Новости, 13.12.2023

Во Владимирской области 20 пассажиров автобуса пострадали в ДТП

Водитель пассажирского автобуса погиб и 20 человек получили ранения в ДТП во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:38

2023-12-13T16:38

2023-12-13T17:15

происшествия

владимирская область

костромская область

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РЯЗАНЬ, 13 дек — РИА Новости. Водитель пассажирского автобуса погиб и 20 человек получили ранения в ДТП во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД."По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем. В результате ДТП водитель автобуса погиб. По состоянию на 15:30 за медицинской помощью обратились 20 пассажиров автобуса, из которых двое в тяжелом состоянии", — рассказали в ведомстве.Как сообщили в администрации Костромской области, в автобусе в Москву на торжество ехали учителя из этого региона.Авария произошла около 14:00 мск на 111-м километре трассы М-8 "Холмогоры" в Александровском районе Владимирской области.Всего в автобусе находились 49 пассажиров и водитель.На месте ДТП работают экстренные службы и полиция. В ближайшем селении развернули пункты обогрева.Прокуратура Владимирской области начала проверку, в ходе которой даст оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению законодательства при перевозке пассажиров, качеству дороги и своевременной очистке от снега.

https://ria.ru/20231213/primore-1915438414.html

https://ria.ru/20231212/obvinenie-1915395661.html

владимирская область

костромская область

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происшествия, владимирская область, костромская область