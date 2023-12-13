https://ria.ru/20231213/donetsk-1915500802.html

В Донецке при обстреле погиб мужчина

В Донецке при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 13.12.2023

В Донецке при обстреле погиб мужчина

Пожилой мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:48

2023-12-13T12:48

2023-12-13T12:48

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Пожилой мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Церетели погиб мужчина 1951 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 9.00 мск украинские военные выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231213/boepripas-1915491279.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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