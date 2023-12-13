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В Донецке при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 13.12.2023
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12:48 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/donetsk-1915500802.html
В Донецке при обстреле погиб мужчина
В Донецке при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 13.12.2023
В Донецке при обстреле погиб мужчина
Пожилой мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:48
2023-12-13T12:48
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Пожилой мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Церетели погиб мужчина 1951 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 9.00 мск украинские военные выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231213/boepripas-1915491279.html
донецк
куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке при обстреле погиб мужчина

Мэр Донецка: пожилой мужчина погиб при обстреле украинскими войсками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Пожилой мужчина погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Церетели погиб мужчина 1951 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 9.00 мск украинские военные выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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