https://ria.ru/20231213/doma-1915624753.html
Два дома на 1370 квартир ввели в эксплуатацию в подмосковном Ленинском
Два дома на 1370 квартир ввели в эксплуатацию в подмосковном Ленинском - РИА Новости, 13.12.2023
Два дома на 1370 квартир ввели в эксплуатацию в подмосковном Ленинском
В жилом комплексе "Южная Битца" Ленинского городского округа ввели в эксплуатацию два корпуса №11 и №12 и две подземные автостоянки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:27
2023-12-13T19:27
2023-12-13T19:27
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В жилом комплексе "Южная Битца" Ленинского городского округа ввели в эксплуатацию два корпуса №11 и №12 и две подземные автостоянки, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья. Разрешения выдало министерство жилищной политики Московской области. Жилые дома общей площадью более 110, 5 тысячи квадратных метров расположены в пешей доступности от проектируемого остановочного пункта МЦД "Южная Битца". В пресс-службе уточнили, что в корпусах суммарно 1370 квартир разных планировок. Одновременно с жилыми домами введены две подземные автостоянки на более чем 600 машино-мест и 40 мото-мест. Строительство домов стартовало в июне 2021 года. Их возводили с использованием индустриальной технологии домостроения. Ее особенность заключается в том, что сборные железобетонные конструкции изготавливаются под четким контролем на заводе и уже готовыми доставляются на объект для последующего монтажа. Готовность проекта "Южная Битца" сейчас превышает 60% с учетом сдачи корпусов №11 и №12. Жилой район располагается в трех километрах к югу от МКАД между Варшавским и Симферопольским шоссе. ЖК включает 12 многосекционных корпусов переменной этажности. Реализация проекта началась в 2018 году. В настоящий момент построено восемь корпусов и детский сад. На первых этажах работают коммерческие помещения. Еще три жилых здания активно строятся, также возводят два детсада на 325 мест каждый, поликлиника и муниципальная школа на 1550 мест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, жилье, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Жилье, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В жилом комплексе "Южная Битца" Ленинского городского округа ввели в эксплуатацию два корпуса №11 и №12 и две подземные автостоянки, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.
Разрешения выдало министерство жилищной политики Московской области. Жилые дома общей площадью более 110, 5 тысячи квадратных метров расположены в пешей доступности от проектируемого остановочного пункта МЦД "Южная Битца".
В пресс-службе уточнили, что в корпусах суммарно 1370 квартир разных планировок. Одновременно с жилыми домами введены две подземные автостоянки на более чем 600 машино-мест и 40 мото-мест.
Строительство домов стартовало в июне 2021 года. Их возводили с использованием индустриальной технологии домостроения. Ее особенность заключается в том, что сборные железобетонные конструкции изготавливаются под четким контролем на заводе и уже готовыми доставляются на объект для последующего монтажа. Готовность проекта "Южная Битца" сейчас превышает 60% с учетом сдачи корпусов №11 и №12. Жилой район располагается в трех километрах к югу от МКАД между Варшавским и Симферопольским шоссе.
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ЖК включает 12 многосекционных корпусов переменной этажности. Реализация проекта началась в 2018 году. В настоящий момент построено восемь корпусов и детский сад. На первых этажах работают коммерческие помещения. Еще три жилых здания активно строятся, также возводят два детсада на 325 мест каждый, поликлиника и муниципальная школа на 1550 мест.