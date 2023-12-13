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Доход соцсети X от рекламы в 2023 году снизится на треть, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
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02:42 13.12.2023 (обновлено: 02:46 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/dokhod-1915432251.html
Доход соцсети X от рекламы в 2023 году снизится на треть, пишут СМИ
Доход соцсети X от рекламы в 2023 году снизится на треть, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
Доход соцсети X от рекламы в 2023 году снизится на треть, пишут СМИ
Соцсеть X, называвшаяся ранее Twitter и получившая в 2022 году 4 миллиарда долларов дохода от рекламы, в текущем году, как ожидается, получит от нее примерно... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:42
2023-12-13T02:46
в мире
технологии
сша
илон маск
дональд трамп
twitter
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Соцсеть X, называвшаяся ранее Twitter и получившая в 2022 году 4 миллиарда долларов дохода от рекламы, в текущем году, как ожидается, получит от нее примерно 2,5 миллиарда, что означает падение более чем на треть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "X заработала чуть более 600 миллионов долларов от рекламы в каждом из трех кварталов этого года, аналогичные показатели ожидаются за текущий период... Для сравнения, в 2022 году (компания получала) более миллиарда долларов за квартал", - говорится в сообщении агентства. По информации источников, продажа рекламы приносит 70-75% общего дохода X. Ранее издание Washington Post сообщало, что компания Х с момента ее приобретения американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском потеряла доходы и рекламодателей из-за действий нового владельца. Год назад Илон Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск неоднократно подвергался критике со стороны общественности за ряд решений. В частности, критику вызвали временная блокировка учетных записей ряда журналистов и восстановление ранее заблокированных аккаунтов, среди обладателей которых бывший президент США Дональд Трамп и скандально известный блогер Эндрю Тейт. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20231210/dzhons-1914921140.html
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Новости
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РИА Новости
1
5
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96
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, twitter
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Twitter
Доход соцсети X от рекламы в 2023 году снизится на треть, пишут СМИ

Bloomberg: доход соцсети X от рекламы в 2023 году снизится более чем на треть

© AP Photo / John RaouxИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / John Raoux
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Соцсеть X, называвшаяся ранее Twitter и получившая в 2022 году 4 миллиарда долларов дохода от рекламы, в текущем году, как ожидается, получит от нее примерно 2,5 миллиарда, что означает падение более чем на треть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"X заработала чуть более 600 миллионов долларов от рекламы в каждом из трех кварталов этого года, аналогичные показатели ожидаются за текущий период... Для сравнения, в 2022 году (компания получала) более миллиарда долларов за квартал", - говорится в сообщении агентства.
Илон Маск
Маск восстановил аккаунт конспиролога Алекса Джонса в соцсети X
10 декабря, 14:40
По информации источников, продажа рекламы приносит 70-75% общего дохода X.
Ранее издание Washington Post сообщало, что компания Х с момента ее приобретения американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском потеряла доходы и рекламодателей из-за действий нового владельца.
Год назад Илон Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск неоднократно подвергался критике со стороны общественности за ряд решений. В частности, критику вызвали временная блокировка учетных записей ряда журналистов и восстановление ранее заблокированных аккаунтов, среди обладателей которых бывший президент США Дональд Трамп и скандально известный блогер Эндрю Тейт.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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