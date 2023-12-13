https://ria.ru/20231213/dobrovoltsy-1915499129.html

Гладков вручил награды белгородским добровольцам

Гладков вручил награды белгородским добровольцам - РИА Новости, 13.12.2023

Гладков вручил награды белгородским добровольцам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что вручил почетный знак "Доброволец Белгородчины" 94... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:41

2023-12-13T12:41

2023-12-13T12:41

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что вручил почетный знак "Доброволец Белгородчины" 94 организаторам и участникам волонтерских акций. "Вручили награды нашим лучшим добровольцам со всех муниципалитетов области. 94 самых активных организаторов и участников волонтёрских акций накануне получили почётный знак "Доброволец Белгородчины", - написал Гладков. Он отметил, что в Белгородской области очень развито волонтерское движение. В каждом районе или округе работают волонтерские штабы #МЫВМЕСТЕ. Расширяется волонтерская инфраструктура: уже открыты 11 Добро.Центров – специализированных площадок, помогающих в организации добрых дел и проектов. Еще семь Добро.Центров откроются в муниципалитетах области в этом и в следующем году. Гладков рассказал, что за время проведения специальной военной операции добровольцы и власти региона помогали всем: российским военнослужащим, вынужденным переселенцам и жителям приграничных территорий, а также украинским беженцам. Благодаря инициативам волонтёров было реализовано множество акций по сбору и передаче гуманитарной помощи. "Мы понимаем, что непростые времена ещё не закончились, но я уверен, что мы с честью и достоинством пройдём все испытания, потому что с нами есть такие светлые и неравнодушные люди!" - отметил губернатор.

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белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков