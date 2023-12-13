https://ria.ru/20231213/dobrodel-1915539807.html

Пользователи "Добродела" Подмосковья смогут писать коллективные сообщения

Пользователи "Добродела" Подмосковья смогут писать коллективные сообщения - РИА Новости, 13.12.2023

Пользователи "Добродела" Подмосковья смогут писать коллективные сообщения

На портале "Добродел" Московской области появилась новая функция – "Коллективные сообщения", теперь сразу несколько пользователей могут поддержать одно... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:55

2023-12-13T14:55

2023-12-13T14:55

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На портале "Добродел" Московской области появилась новая функция – "Коллективные сообщения", теперь сразу несколько пользователей могут поддержать одно сообщение, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "Подмосковному "Доброделу" уже более восьми лет. За это время на портале зарегистрировалось свыше 3,4 миллиона пользователей, поступило более 8,2 миллиона сообщений и даже заработал искусственный интеллект! Теперь появилась новая функция – "Коллективные сообщения". Это позволит объединить доброделов для достижения общей цели", – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, для создания коллективного сообщения необходимо авторизоваться на сайте "Добродел" с помощью ЕСИА, описать проблему, добавить фото и перед отправкой поставить отметку "Коллективное сообщение". Далее оно поступит на этап "Сбор подписантов". Подписать коллективное сообщение могут авторизованные пользователи "Добродела" в течение 30 рабочих дней, нажав кнопку "Поддержать". Для этого автору необходимо самостоятельно отправить им ссылку на сообщение. Вместе с тем автор видит количество подписавшихся и может в любой момент завершить сбор подписей и отправить или отменить сообщение. Ответ поступит автору в течение восьми рабочих дней. Всем подписантам направят уведомление на электронную почту. В карточке сообщения они смогут ознакомиться с решением. Проект "Добродел" помогает жителям Московской области решать различные вопросы, в том числе относительно уборки мусора или запуска новых автобусных маршрутов. Кроме того, сервис позволяет оперативно сообщать властям о проблемах и отслеживать ход их решения.

https://ria.ru/20230424/dobrodel-1867435040.html

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общество, московская область (подмосковье), технологии