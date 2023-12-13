https://ria.ru/20231213/dnr-1915424756.html

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.12.2023

Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T00:18

2023-12-13T00:18

2023-12-13T00:18

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

россия

украина

горловка

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 10 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Всего украинские войска выпустили 34 различных боеприпаса. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики - Горловки и Донецка. За предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 11 обстрелов.

https://ria.ru/20231212/obstrel-1915407315.html

донецкая народная республика

россия

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, горловка, сцкк