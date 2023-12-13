https://ria.ru/20231213/dnr-1915424756.html
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.12.2023
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T00:18
2023-12-13T00:18
2023-12-13T00:18
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 34 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 10 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Всего украинские войска выпустили 34 различных боеприпаса. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики - Горловки и Донецка. За предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 11 обстрелов.
https://ria.ru/20231212/obstrel-1915407315.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса