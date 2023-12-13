https://ria.ru/20231213/direktor-1915642626.html

В Нижнем Новгороде директор кафе ударил посетительницу

В Нижнем Новгороде директор кафе ударил посетительницу - РИА Новости, 13.12.2023

В Нижнем Новгороде директор кафе ударил посетительницу

Директор кафе в центре Нижнего Новгорода ударил посетительницу, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T21:25

2023-12-13T21:25

2023-12-13T21:25

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нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Директор кафе в центре Нижнего Новгорода ударил посетительницу, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД. В полицию поступило сообщение о причинении 27-летней женщине телесных повреждений в кафе, расположенном на улице Пискунова Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). "Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками полиции. Установлено, что 43-летний мужчина работает генеральным директором точки общепита, в которой произошёл инцидент. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства отметили, что мужчина является гражданином России, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

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происшествия, нижний новгород, россия