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Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту
Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 13.12.2023
Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту
Россия продолжает диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:34
2023-12-13T23:34
2023-12-13T23:54
россия
в мире
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия продолжает диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вопросов очень много. Россия посильно принимает участие в оказании гуманитарной помощи, уже целый ряд партий гуманитарных грузов был отправлен по линии МЧС. Мы продолжаем наши усилия по обеспечению выхода из Газы наших сограждан, кои там еще остаются, и для этого мы продолжаем контакты со всеми сторонами конфликта", - заявил Песков.
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РИА Новости
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россия, в мире, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, В мире, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту
Песков: РФ продолжает диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта