https://ria.ru/20231213/dialog-1915654806.html

Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту

Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 13.12.2023

Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту

Россия продолжает диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:34

2023-12-13T23:34

2023-12-13T23:54

россия

в мире

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия продолжает диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вопросов очень много. Россия посильно принимает участие в оказании гуманитарной помощи, уже целый ряд партий гуманитарных грузов был отправлен по линии МЧС. Мы продолжаем наши усилия по обеспечению выхода из Газы наших сограждан, кои там еще остаются, и для этого мы продолжаем контакты со всеми сторонами конфликта", - заявил Песков.

https://ria.ru/20231213/palestintsy-1915655735.html

россия

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россия, в мире, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году