Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 13.12.2023 (обновлено: 23:54 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/dialog-1915654806.html
Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту
Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту - РИА Новости, 13.12.2023
Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту
Россия продолжает диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:34
2023-12-13T23:54
россия
в мире
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_948:0:2623:942_1920x0_80_0_0_7eed3c79ce13827be65b48e2eb4e7ca3.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия продолжает диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вопросов очень много. Россия посильно принимает участие в оказании гуманитарной помощи, уже целый ряд партий гуманитарных грузов был отправлен по линии МЧС. Мы продолжаем наши усилия по обеспечению выхода из Газы наших сограждан, кои там еще остаются, и для этого мы продолжаем контакты со всеми сторонами конфликта", - заявил Песков.
https://ria.ru/20231213/palestintsy-1915655735.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_b4ba3f853c82022b2a7d8401904aa9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, В мире, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков: Россия участвует в диалоге по палестино-израильскому конфликту

Песков: РФ продолжает диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия продолжает диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Вопросов очень много. Россия посильно принимает участие в оказании гуманитарной помощи, уже целый ряд партий гуманитарных грузов был отправлен по линии МЧС. Мы продолжаем наши усилия по обеспечению выхода из Газы наших сограждан, кои там еще остаются, и для этого мы продолжаем контакты со всеми сторонами конфликта", - заявил Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Палестинцы должны получить свое государство, заявил Песков
Вчера, 23:41
 
РоссияВ миреДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала