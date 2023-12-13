https://ria.ru/20231213/devyanostye-1915569960.html

Медведев призвал помнить путь, который Россия прошла в девяностые

Медведев призвал помнить путь, который Россия прошла в девяностые - РИА Новости, 13.12.2023

Медведев призвал помнить путь, который Россия прошла в девяностые

Россия должна помнить тот путь, который прошла в 90-е годы, это важно с точки зрения выбора образа будущего страны, считает зампредседателя Совбеза РФ,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:26

2023-12-13T16:26

2023-12-13T16:29

россия

дмитрий медведев

единая россия

общество

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россия должна помнить тот путь, который прошла в 90-е годы, это важно с точки зрения выбора образа будущего страны, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В среду он участвовал в обсуждении на дискуссионной площадке "Будущее России", которую партия организовала в преддверии съезда. Один из участников, выступая, упомянул о жизни своей семьи в 90-е годы и рассказал о том, чего ему удалось достичь за последние годы. "Я, когда защитил диссертацию, потом пришел на кафедру свою преподавать, у меня зарплата была 7 долларов. Это к вопросу о том, что и как было, и что мы сделали за последние годы", - поделился в ответ Медведев. По его словам, тогда на эти деньги можно было купить приблизительно то же самое, что и сейчас. "Десять банок кока-колы или полкило сыра. Не знаю, что", - ответил он, улыбаясь. Председатель ЕР считает это хорошим поводом для того, чтобы "вернуться и поразмышлять на тему того, что было сделано за последние годы". "Самое главное, что есть перспективы. Почему я сказал о своих ощущениях: тогда эти перспективы не чувствовали. И здесь, обращаясь ко всем, я хочу еще раз отметить, что мы должны помнить тот путь, который мы прошли. Мне кажется, это очень важно, в том числе и с точки зрения выбора образа будущего", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20231207/rossiya-1914337076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, единая россия, общество