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Медведев призвал помнить путь, который Россия прошла в девяностые - РИА Новости, 13.12.2023
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16:26 13.12.2023 (обновлено: 16:29 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/devyanostye-1915569960.html
Медведев призвал помнить путь, который Россия прошла в девяностые
Медведев призвал помнить путь, который Россия прошла в девяностые - РИА Новости, 13.12.2023
Медведев призвал помнить путь, который Россия прошла в девяностые
Россия должна помнить тот путь, который прошла в 90-е годы, это важно с точки зрения выбора образа будущего страны, считает зампредседателя Совбеза РФ,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:26
2023-12-13T16:29
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россия должна помнить тот путь, который прошла в 90-е годы, это важно с точки зрения выбора образа будущего страны, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В среду он участвовал в обсуждении на дискуссионной площадке "Будущее России", которую партия организовала в преддверии съезда. Один из участников, выступая, упомянул о жизни своей семьи в 90-е годы и рассказал о том, чего ему удалось достичь за последние годы. "Я, когда защитил диссертацию, потом пришел на кафедру свою преподавать, у меня зарплата была 7 долларов. Это к вопросу о том, что и как было, и что мы сделали за последние годы", - поделился в ответ Медведев. По его словам, тогда на эти деньги можно было купить приблизительно то же самое, что и сейчас. "Десять банок кока-колы или полкило сыра. Не знаю, что", - ответил он, улыбаясь. Председатель ЕР считает это хорошим поводом для того, чтобы "вернуться и поразмышлять на тему того, что было сделано за последние годы". "Самое главное, что есть перспективы. Почему я сказал о своих ощущениях: тогда эти перспективы не чувствовали. И здесь, обращаясь ко всем, я хочу еще раз отметить, что мы должны помнить тот путь, который мы прошли. Мне кажется, это очень важно, в том числе и с точки зрения выбора образа будущего", - заявил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Медведев призвал помнить путь, который Россия прошла в девяностые

Медведев: важно помнить, через что Россия прошла в девяностые годы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке Будущее России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России"
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россия должна помнить тот путь, который прошла в 90-е годы, это важно с точки зрения выбора образа будущего страны, считает зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В среду он участвовал в обсуждении на дискуссионной площадке "Будущее России", которую партия организовала в преддверии съезда. Один из участников, выступая, упомянул о жизни своей семьи в 90-е годы и рассказал о том, чего ему удалось достичь за последние годы.
"Я, когда защитил диссертацию, потом пришел на кафедру свою преподавать, у меня зарплата была 7 долларов. Это к вопросу о том, что и как было, и что мы сделали за последние годы", - поделился в ответ Медведев. По его словам, тогда на эти деньги можно было купить приблизительно то же самое, что и сейчас. "Десять банок кока-колы или полкило сыра. Не знаю, что", - ответил он, улыбаясь.
Председатель ЕР считает это хорошим поводом для того, чтобы "вернуться и поразмышлять на тему того, что было сделано за последние годы". "Самое главное, что есть перспективы. Почему я сказал о своих ощущениях: тогда эти перспективы не чувствовали. И здесь, обращаясь ко всем, я хочу еще раз отметить, что мы должны помнить тот путь, который мы прошли. Мне кажется, это очень важно, в том числе и с точки зрения выбора образа будущего", - заявил Медведев.
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