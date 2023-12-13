https://ria.ru/20231213/deti-siroty-1915536786.html

Дети-сироты Тамбовской области получили жилищные сертификаты

Дети-сироты Тамбовской области получили жилищные сертификаты - РИА Новости, 13.12.2023

Дети-сироты Тамбовской области получили жилищные сертификаты

Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил 20 жилищных сертификатов детям, оставшимся без попечения родителей; сумма каждого сертификата составила порядка... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:43

2023-12-13T14:43

2023-12-13T14:43

тамбовская область

тамбовская область

общество

жилье

сироты

дети

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил 20 жилищных сертификатов детям, оставшимся без попечения родителей; сумма каждого сертификата составила порядка 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Жилищный сертификат позволяет сразу приобретать жилые помещения на территории Тамбовской области в собственность с возможным использованием средств материнского капитала и собственных сбережений, говорится в сообщении. Такая мера поддержки действует в регионе с 2021 года. За это время было предоставлено и использовано 190 жилищных сертификатов, в том числе 113 в этом году. Воспользоваться данным правом могут дети, оставшихся без попечения родителей и успешно социализировавшиеся в обществе. То есть молодые тамбовчане должны быть официально трудоустроены, не состоять на учете у нарколога или психиатра, а также не иметь судимость, добавили в пресс-службе. "Жилищные сертификаты, которые вы получаете сегодня, позволят быть самостоятельными. Поздравляю вас! Уверен, вы продолжите уверенно идти по жизни, развиваться и трудиться на благо родного тамбовского края и всей России", – приводятся в сообщении слова главы региона. Обеспечение жильем детей-сирот является одной из приоритетных задач социальной политики региона. Это важный аспект работы государства, направленный на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, подчеркнули в пресс-службе. Там напомнили, что за последние 10 лет для детей-сирот в области приобретено или построено более двух тысяч жилых помещений на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей. Квартиры приобретены в Тамбове, Моршанске, Рассказово, Кирсанове, Мичуринске, а также в Тамбовском, Мичуринском, Первомайском, Петровском, Знаменском, Мордовском муниципальных округах.

https://ria.ru/20231013/pasporta-1902463562.html

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тамбовская область, общество, жилье, сироты, дети