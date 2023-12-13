Рейтинг@Mail.ru
Дети-сироты Тамбовской области получили жилищные сертификаты - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
14:43 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/deti-siroty-1915536786.html
Дети-сироты Тамбовской области получили жилищные сертификаты
Дети-сироты Тамбовской области получили жилищные сертификаты - РИА Новости, 13.12.2023
Дети-сироты Тамбовской области получили жилищные сертификаты
Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил 20 жилищных сертификатов детям, оставшимся без попечения родителей; сумма каждого сертификата составила порядка... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:43
2023-12-13T14:43
тамбовская область
тамбовская область
общество
жилье
сироты
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915532171_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a9524a431f9cb6e7e097e26e055cf0f8.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил 20 жилищных сертификатов детям, оставшимся без попечения родителей; сумма каждого сертификата составила порядка 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Жилищный сертификат позволяет сразу приобретать жилые помещения на территории Тамбовской области в собственность с возможным использованием средств материнского капитала и собственных сбережений, говорится в сообщении. Такая мера поддержки действует в регионе с 2021 года. За это время было предоставлено и использовано 190 жилищных сертификатов, в том числе 113 в этом году. Воспользоваться данным правом могут дети, оставшихся без попечения родителей и успешно социализировавшиеся в обществе. То есть молодые тамбовчане должны быть официально трудоустроены, не состоять на учете у нарколога или психиатра, а также не иметь судимость, добавили в пресс-службе. "Жилищные сертификаты, которые вы получаете сегодня, позволят быть самостоятельными. Поздравляю вас! Уверен, вы продолжите уверенно идти по жизни, развиваться и трудиться на благо родного тамбовского края и всей России", – приводятся в сообщении слова главы региона. Обеспечение жильем детей-сирот является одной из приоритетных задач социальной политики региона. Это важный аспект работы государства, направленный на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, подчеркнули в пресс-службе. Там напомнили, что за последние 10 лет для детей-сирот в области приобретено или построено более двух тысяч жилых помещений на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей. Квартиры приобретены в Тамбове, Моршанске, Рассказово, Кирсанове, Мичуринске, а также в Тамбовском, Мичуринском, Первомайском, Петровском, Знаменском, Мордовском муниципальных округах.
https://ria.ru/20231013/pasporta-1902463562.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915532171_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6c61e79654807eec11e090c1c9302cdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, общество, жилье, сироты, дети
Тамбовская область, Тамбовская область, Общество, Жилье, Сироты, Дети

Дети-сироты Тамбовской области получили жилищные сертификаты

© РИА Новости / Александр КряжевКлючи от новых квартир
Ключи от новых квартир - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ключи от новых квартир
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Глава Тамбовской области Максим Егоров вручил 20 жилищных сертификатов детям, оставшимся без попечения родителей; сумма каждого сертификата составила порядка 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Жилищный сертификат позволяет сразу приобретать жилые помещения на территории Тамбовской области в собственность с возможным использованием средств материнского капитала и собственных сбережений, говорится в сообщении.
Такая мера поддержки действует в регионе с 2021 года. За это время было предоставлено и использовано 190 жилищных сертификатов, в том числе 113 в этом году. Воспользоваться данным правом могут дети, оставшихся без попечения родителей и успешно социализировавшиеся в обществе. То есть молодые тамбовчане должны быть официально трудоустроены, не состоять на учете у нарколога или психиатра, а также не иметь судимость, добавили в пресс-службе.
Тамбовские первоклассники получили туристические паспорта школьников - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Тамбовские первоклассники получили туристические паспорта школьников
13 октября, 10:59
"Жилищные сертификаты, которые вы получаете сегодня, позволят быть самостоятельными. Поздравляю вас! Уверен, вы продолжите уверенно идти по жизни, развиваться и трудиться на благо родного тамбовского края и всей России", – приводятся в сообщении слова главы региона.
Обеспечение жильем детей-сирот является одной из приоритетных задач социальной политики региона. Это важный аспект работы государства, направленный на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, подчеркнули в пресс-службе.
Там напомнили, что за последние 10 лет для детей-сирот в области приобретено или построено более двух тысяч жилых помещений на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей. Квартиры приобретены в Тамбове, Моршанске, Рассказово, Кирсанове, Мичуринске, а также в Тамбовском, Мичуринском, Первомайском, Петровском, Знаменском, Мордовском муниципальных округах.
 
Тамбовская областьТамбовская областьОбществоЖильеСиротыДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала