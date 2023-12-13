https://ria.ru/20231213/deputat-1915636350.html

В Польше объявили сбор денег для депутата, затушившего ханукальные свечи

В Польше объявили сбор денег для депутата, затушившего ханукальные свечи - РИА Новости, 13.12.2023

В Польше объявили сбор денег для депутата, затушившего ханукальные свечи

Сбор денег объявили в Польше для депутата сейма Гжегожа Брауна, который потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:27

2023-12-13T20:27

2023-12-13T23:45

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ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Сбор денег объявили в Польше для депутата сейма Гжегожа Брауна, который потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента.Во вторник, незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска, депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме". Ранее спикер Шимон Холовня своей властью отстранил Брауна от участия в заседаниях сейма до конца текущей сессии, а президиум сейма оштрафовал его на половину депутатской зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на шесть месяцев. После того как стало известно, что Брауна подвергли финансовому наказанию, в польском сегменте интернета на специализированном сайте объявили сбор денег для него.За 90 дней организаторы рассчитывали собрать 50 тысяч злотых (около 12,5 тысячи долларов). Однако уже за несколько часов в данной инициативе приняли участие 1883 человека, собрав в общей сложности 73 163 злотых (около 18,3 тысячи долларов).Однако вечером в среду сбор средств был заблокирован платформой Zrzutka, на которой он проводился.В своем заявлении данный портал пояснил, что в соответствии с ее правилами "недопустимо организовывать сборы, связанные с восхвалением, поддержкой или пропагандой ненависти, насилия, дискриминации, терроризма, фашизма или других тоталитарных режимов, с публичной похвалой за преступления или посягательствами на личные блага третьих лиц".Платформа пояснила, что, по оценке ее команды юристов, данный сбор средств "порождает риск как нарушения указанного выше фрагмента правил, так и в данном конкретном случае может с большой вероятностью привести к нарушению действующего в Польше законодательства".В среду прокуратура Польши начала расследование соответствующего уголовного дела в отношении Брауна.

https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html

https://radiosputnik.ru/20231213/sikorskiy-1915560366.html

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в мире, польша, дональд туск