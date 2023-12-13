https://ria.ru/20231213/deputat-1915636350.html
В Польше объявили сбор денег для депутата, затушившего ханукальные свечи
В Польше объявили сбор денег для депутата, затушившего ханукальные свечи - РИА Новости, 13.12.2023
В Польше объявили сбор денег для депутата, затушившего ханукальные свечи
Сбор денег объявили в Польше для депутата сейма Гжегожа Брауна, который потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:27
2023-12-13T20:27
2023-12-13T23:45
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ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Сбор денег объявили в Польше для депутата сейма Гжегожа Брауна, который потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента.Во вторник, незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска, депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме". Ранее спикер Шимон Холовня своей властью отстранил Брауна от участия в заседаниях сейма до конца текущей сессии, а президиум сейма оштрафовал его на половину депутатской зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на шесть месяцев. После того как стало известно, что Брауна подвергли финансовому наказанию, в польском сегменте интернета на специализированном сайте объявили сбор денег для него.За 90 дней организаторы рассчитывали собрать 50 тысяч злотых (около 12,5 тысячи долларов). Однако уже за несколько часов в данной инициативе приняли участие 1883 человека, собрав в общей сложности 73 163 злотых (около 18,3 тысячи долларов).Однако вечером в среду сбор средств был заблокирован платформой Zrzutka, на которой он проводился.В своем заявлении данный портал пояснил, что в соответствии с ее правилами "недопустимо организовывать сборы, связанные с восхвалением, поддержкой или пропагандой ненависти, насилия, дискриминации, терроризма, фашизма или других тоталитарных режимов, с публичной похвалой за преступления или посягательствами на личные блага третьих лиц".Платформа пояснила, что, по оценке ее команды юристов, данный сбор средств "порождает риск как нарушения указанного выше фрагмента правил, так и в данном конкретном случае может с большой вероятностью привести к нарушению действующего в Польше законодательства".В среду прокуратура Польши начала расследование соответствующего уголовного дела в отношении Брауна.
https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html
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в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
В Польше объявили сбор денег для депутата, затушившего ханукальные свечи
В Польше для затушившего ханукальные свечи депутата собрали 18,3 тысячи долларов
ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Сбор денег объявили в Польше для депутата сейма Гжегожа Брауна, который потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента.
Во вторник, незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска
, депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме". Ранее спикер Шимон Холовня своей властью отстранил Брауна от участия в заседаниях сейма до конца текущей сессии, а президиум сейма оштрафовал его на половину депутатской зарплаты на три месяца и полностью лишил депутатского пособия на шесть месяцев.
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После того как стало известно, что Брауна подвергли финансовому наказанию, в польском сегменте интернета на специализированном сайте объявили сбор денег для него.
За 90 дней организаторы рассчитывали собрать 50 тысяч злотых (около 12,5 тысячи долларов). Однако уже за несколько часов в данной инициативе приняли участие 1883 человека, собрав в общей сложности 73 163 злотых (около 18,3 тысячи долларов).
Однако вечером в среду сбор средств был заблокирован платформой Zrzutka, на которой он проводился.
В своем заявлении данный портал пояснил, что в соответствии с ее правилами "недопустимо организовывать сборы, связанные с восхвалением, поддержкой или пропагандой ненависти, насилия, дискриминации, терроризма, фашизма или других тоталитарных режимов, с публичной похвалой за преступления или посягательствами на личные блага третьих лиц".
Платформа пояснила, что, по оценке ее команды юристов, данный сбор средств "порождает риск как нарушения указанного выше фрагмента правил, так и в данном конкретном случае может с большой вероятностью привести к нарушению действующего в Польше законодательства".
В среду прокуратура Польши начала расследование соответствующего уголовного дела в отношении Брауна.
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