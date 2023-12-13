https://ria.ru/20231213/deputat-1915472409.html

В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой

В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой - РИА Новости, 13.12.2023

В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую помощь США Украине подачкой с барского плеча. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:58

2023-12-13T10:58

2023-12-13T10:59

в мире

владимир зеленский

дмитрий белик

джо байден

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151868/99/1518689914_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_c334e041bb0806fcb440557d188c01a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую помощь США Украине подачкой с барского плеча. Президент США Джо Байден во вторник на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, заявил, что все устали от "попрошайки из Киева", а убедить в том, что Украина важнее безопасности США, у него не вышло. "Визит Зеленского в США с протянутой рукой на этот раз провалился. В руку разве что не плюнули. Бросили с барского плеча подачку в 200 миллионов вместо просимых 61 миллиарда. Американцы не будут подковывать дорогостоящими подковами лошадку, которая точно не придет к финишу. Поэтому пусть хотя бы поучаствует, и 200 миллионов для этого достаточно", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский не оправдал себя ни как военный стратег, ни как умный политик, который смог бы поддерживать порядок в стране, а не разворовывать западную помощь. "Американский жест с новой помощью, скорее, символизирует недоверие к Зеленскому", - считает депутат.

https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915427624.html

https://ria.ru/20231213/blinken-1915431492.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, дмитрий белик, джо байден, госдума рф