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В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой
В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой - РИА Новости, 13.12.2023
В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую помощь США Украине подачкой с барского плеча. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:58
2023-12-13T10:58
2023-12-13T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую помощь США Украине подачкой с барского плеча. Президент США Джо Байден во вторник на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, заявил, что все устали от "попрошайки из Киева", а убедить в том, что Украина важнее безопасности США, у него не вышло. "Визит Зеленского в США с протянутой рукой на этот раз провалился. В руку разве что не плюнули. Бросили с барского плеча подачку в 200 миллионов вместо просимых 61 миллиарда. Американцы не будут подковывать дорогостоящими подковами лошадку, которая точно не придет к финишу. Поэтому пусть хотя бы поучаствует, и 200 миллионов для этого достаточно", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский не оправдал себя ни как военный стратег, ни как умный политик, который смог бы поддерживать порядок в стране, а не разворовывать западную помощь. "Американский жест с новой помощью, скорее, символизирует недоверие к Зеленскому", - считает депутат.
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в мире, владимир зеленский, дмитрий белик, джо байден, госдума рф
В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Джо Байден, Госдума РФ
В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой
Депутат Белик назвал новую помощь США Украине подачкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую помощь США Украине подачкой с барского плеча.
Президент США Джо Байден
во вторник на встрече с Владимиром Зеленским
в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов
, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, заявил, что все устали от "попрошайки из Киева", а убедить в том, что Украина важнее безопасности США, у него не вышло.
Визит Зеленского в США не привел к подвижкам по помощи Украине, пишут СМИ
"Визит Зеленского в США с протянутой рукой на этот раз провалился. В руку разве что не плюнули. Бросили с барского плеча подачку в 200 миллионов вместо просимых 61 миллиарда. Американцы не будут подковывать дорогостоящими подковами лошадку, которая точно не придет к финишу. Поэтому пусть хотя бы поучаствует, и 200 миллионов для этого достаточно", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Зеленский не оправдал себя ни как военный стратег, ни как умный политик, который смог бы поддерживать порядок в стране, а не разворовывать западную помощь.
"Американский жест с новой помощью, скорее, символизирует недоверие к Зеленскому", - считает депутат.
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