https://ria.ru/20231213/departament-1915642013.html

На Украине расформируют закупивший испорченные сухпайки для ВСУ департамент

На Украине расформируют закупивший испорченные сухпайки для ВСУ департамент - РИА Новости, 13.12.2023

На Украине расформируют закупивший испорченные сухпайки для ВСУ департамент

Минобороны Украины сообщило в среду, что расформирует департамент ресурсного обеспечения, закупивший испорченную партию сухпайков для военных в прошлом году,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T21:15

2023-12-13T21:15

2023-12-13T21:15

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Минобороны Украины сообщило в среду, что расформирует департамент ресурсного обеспечения, закупивший испорченную партию сухпайков для военных в прошлом году, руководитель дает показания следователям. "Минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году. Испорченные наборы закупил департамент ресурсных закупок в 2022 году без контроля качества. В настоящее время этот департамент находится в процессе ликвидации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В минобороны не уточнил имени руководителя, подписавшего договоры поставки сухпайков, однако отметили, что в настоящее время он фигурирует в уголовном производстве, в том числе по другим обвинениям. Отмечается, что партия наборов с джемом, у которых повреждена упаковка, была изъята, несмотря на допустимые сроки годности. Из сообщения также следует, что поскольку в сферу ответственности департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства, это создавало коррупционные риски. Чтобы избежать их, было принято решение распределить функции между департаментом политики закупок, агентством закупок в сфере обороны (государственное предприятие "Государственный оператор тыла" ) и департаментом планирования. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.

https://ria.ru/20231213/fevral-1915562018.html

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