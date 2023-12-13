https://ria.ru/20231213/daniya-1915440310.html

СМИ: Россия одним ходом поставила Данию в "глупое положение"

СМИ: Россия одним ходом поставила Данию в "глупое положение" - РИА Новости, 13.12.2023

СМИ: Россия одним ходом поставила Данию в "глупое положение"

Продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в "глупое положение", заявил в беседе с... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T06:29

2023-12-13T06:29

2023-12-13T06:29

в мире

фарерские острова

россия

дания

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в "глупое положение", заявил в беседе с Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.Как отмечается в материале, ранее этому соглашению особого внимания не уделялось, однако сейчас оно было продлено на этапе, когда "западные страны, наоборот, рвут отношения с Россией".По мнению Сплидсбоэля, продление договора представляет собой "вызов" для Дании и ставит Копенгаген в "глупое положение", когда Фарерские острова, автономия в составе королевства и "краеугольный камень содружества", продолжают отношения с русскими "как ни в чем не бывало"."Еще несколько лет назад соглашениями о рыболовстве никто толком не интересовался. Но теперь на Украине бушуют боевые действия, и против России действует пакет всеобъемлющих санкций, поэтому эта тема внезапно стала весьма чувствительной", — заявил он.Как утверждает научный сотрудник, соглашение о рыболовстве перешло в разряд политики безопасности, при этом его продление означает, что русские якобы "могут шпионить за Западом через Фарерские острова". "Если там будет собираться хотя бы небольшой рыболовный флот, у русских появится очевидная возможность для шпионажа, и Дания заинтересована в том, чтобы прикрыть эту лазейку", — посетовал он.Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства было подписано в 1977 году. В соответствии с договором Россия предоставляет Фарерским островам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, в то время как российская сторона получает возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.Ранее издание Министерства промышленности и торговли Фарерских островов Faroe Business Report сообщило, что двусторонний договор о рыболовстве между датской автономией и Россией продлен еще на один год.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231207/yaponiya-1914256634.html

https://ria.ru/20231029/norvegiya-1905919242.html

фарерские острова

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в мире, фарерские острова, россия, дания