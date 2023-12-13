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СМИ: Россия одним ходом поставила Данию в "глупое положение" - РИА Новости, 13.12.2023
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06:29 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/daniya-1915440310.html
СМИ: Россия одним ходом поставила Данию в "глупое положение"
СМИ: Россия одним ходом поставила Данию в "глупое положение" - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: Россия одним ходом поставила Данию в "глупое положение"
Продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в "глупое положение", заявил в беседе с... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T06:29
2023-12-13T06:29
в мире
фарерские острова
россия
дания
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в "глупое положение", заявил в беседе с Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.Как отмечается в материале, ранее этому соглашению особого внимания не уделялось, однако сейчас оно было продлено на этапе, когда "западные страны, наоборот, рвут отношения с Россией".По мнению Сплидсбоэля, продление договора представляет собой "вызов" для Дании и ставит Копенгаген в "глупое положение", когда Фарерские острова, автономия в составе королевства и "краеугольный камень содружества", продолжают отношения с русскими "как ни в чем не бывало"."Еще несколько лет назад соглашениями о рыболовстве никто толком не интересовался. Но теперь на Украине бушуют боевые действия, и против России действует пакет всеобъемлющих санкций, поэтому эта тема внезапно стала весьма чувствительной", — заявил он.Как утверждает научный сотрудник, соглашение о рыболовстве перешло в разряд политики безопасности, при этом его продление означает, что русские якобы "могут шпионить за Западом через Фарерские острова". "Если там будет собираться хотя бы небольшой рыболовный флот, у русских появится очевидная возможность для шпионажа, и Дания заинтересована в том, чтобы прикрыть эту лазейку", — посетовал он.Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства было подписано в 1977 году. В соответствии с договором Россия предоставляет Фарерским островам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, в то время как российская сторона получает возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.Ранее издание Министерства промышленности и торговли Фарерских островов Faroe Business Report сообщило, что двусторонний договор о рыболовстве между датской автономией и Россией продлен еще на один год.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231207/yaponiya-1914256634.html
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в мире, фарерские острова, россия, дания
В мире, Фарерские острова, Россия, Дания
СМИ: Россия одним ходом поставила Данию в "глупое положение"

DR: соглашение России и Фарер по рыболовству поставило Данию в глупое положение

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРыбацкие суда
Рыбацкие суда - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рыбацкие суда. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в "глупое положение", заявил в беседе с Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.
Как отмечается в материале, ранее этому соглашению особого внимания не уделялось, однако сейчас оно было продлено на этапе, когда "западные страны, наоборот, рвут отношения с Россией".
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По мнению Сплидсбоэля, продление договора представляет собой "вызов" для Дании и ставит Копенгаген в "глупое положение", когда Фарерские острова, автономия в составе королевства и "краеугольный камень содружества", продолжают отношения с русскими "как ни в чем не бывало".
"Еще несколько лет назад соглашениями о рыболовстве никто толком не интересовался. Но теперь на Украине бушуют боевые действия, и против России действует пакет всеобъемлющих санкций, поэтому эта тема внезапно стала весьма чувствительной", — заявил он.
Как утверждает научный сотрудник, соглашение о рыболовстве перешло в разряд политики безопасности, при этом его продление означает, что русские якобы "могут шпионить за Западом через Фарерские острова". "Если там будет собираться хотя бы небольшой рыболовный флот, у русских появится очевидная возможность для шпионажа, и Дания заинтересована в том, чтобы прикрыть эту лазейку", — посетовал он.
Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства было подписано в 1977 году. В соответствии с договором Россия предоставляет Фарерским островам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, в то время как российская сторона получает возможность ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.
Ранее издание Министерства промышленности и торговли Фарерских островов Faroe Business Report сообщило, что двусторонний договор о рыболовстве между датской автономией и Россией продлен еще на один год.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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