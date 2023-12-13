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В госбюджет Германии заложили восемь миллиардов евро прямой помощи Украине - РИА Новости, 13.12.2023
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14:18 13.12.2023 (обновлено: 14:42 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/byudzhet-1915528339.html
В госбюджет Германии заложили восемь миллиардов евро прямой помощи Украине
В госбюджет Германии заложили восемь миллиардов евро прямой помощи Украине - РИА Новости, 13.12.2023
В госбюджет Германии заложили восемь миллиардов евро прямой помощи Украине
В бюджет ФРГ на следующий год заложено 8 миллиардов евро прямой военной помощи Украине и 6 миллиардов евро для находящихся в Германии украинских беженцев,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:18
2023-12-13T14:42
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БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. В бюджет ФРГ на следующий год заложено 8 миллиардов евро прямой военной помощи Украине и 6 миллиардов евро для находящихся в Германии украинских беженцев, заявил канцлер Олаф Шольц после совещаний, посвященных разрешению бюджетного кризиса в стране."Мы будем оказывать поддержку Украине из регулярного бюджета так, как мы планировали и, прежде всего, так долго, сколько это будет необходимо. Это включает восемь миллиардов евро на поставки оружия, финансовую помощь для украинского бюджета и, вероятно, более шести миллиардов евро на поддержку украинских беженцев в Германии", - сообщил канцлер на совместной пресс-конференции с министром экономики Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линднером.Линднер в свою очередь пояснил, что речь о прямой помощи помимо той, что оказывается через различные фонды ЕС.Ранее Шольц уже заявлял, что несмотря на кризис с бюджетом, Германия продолжит помощь Украине в новом году. Изначально Берлин был намерен потратить 4 миллиарда евро на данные цели.Закончившиеся в среду совещания кабмина Германии проходили на фоне бюджетного скандала. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.Дабы выбраться из кризиса, правительство объявило постфактум чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год, отсрочив действие "долгового тормоза" и восстановив доступ к дополнительной нагрузке на бюджет.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915012562.html
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
В госбюджет Германии заложили восемь миллиардов евро прямой помощи Украине

Шольц: в госбюджет ФРГ на 2024 год заложили 8 млрд евро прямой помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. В бюджет ФРГ на следующий год заложено 8 миллиардов евро прямой военной помощи Украине и 6 миллиардов евро для находящихся в Германии украинских беженцев, заявил канцлер Олаф Шольц после совещаний, посвященных разрешению бюджетного кризиса в стране.
"Мы будем оказывать поддержку Украине из регулярного бюджета так, как мы планировали и, прежде всего, так долго, сколько это будет необходимо. Это включает восемь миллиардов евро на поставки оружия, финансовую помощь для украинского бюджета и, вероятно, более шести миллиардов евро на поддержку украинских беженцев в Германии", - сообщил канцлер на совместной пресс-конференции с министром экономики Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линднером.
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Линднер в свою очередь пояснил, что речь о прямой помощи помимо той, что оказывается через различные фонды ЕС.
Ранее Шольц уже заявлял, что несмотря на кризис с бюджетом, Германия продолжит помощь Украине в новом году. Изначально Берлин был намерен потратить 4 миллиарда евро на данные цели.
Закончившиеся в среду совещания кабмина Германии проходили на фоне бюджетного скандала. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).
Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.
Дабы выбраться из кризиса, правительство объявило постфактум чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год, отсрочив действие "долгового тормоза" и восстановив доступ к дополнительной нагрузке на бюджет.
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