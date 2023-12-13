https://ria.ru/20231213/bukhta-1915449398.html
В Севастопольской бухте возобновили движение катеров и парома
В Севастопольской бухте возобновили движение катеров и парома - РИА Новости, 13.12.2023
В Севастопольской бухте возобновили движение катеров и парома
Движение катеров и парома в Севастопольской бухте после приостановки утром в среду возобновлено, сообщила дирекция по транспорту и развитию транспортной... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T09:01
2023-12-13T09:01
2023-12-13T09:26
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Движение катеров и парома в Севастопольской бухте после приостановки утром в среду возобновлено, сообщила дирекция по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя.Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте было приостановлено ранее утром."Уважаемые пассажиры. Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", - говорится в сообщении ведомства.Приостановка работы катеров и парома продлилась около получаса, причины не называются.
https://ria.ru/20231212/krym-1915255227.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, республика крым
Севастополь, Республика Крым
В Севастопольской бухте возобновили движение катеров и парома
В Севастопольской бухте возобновили движение катеров и парома, рейд открыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Движение катеров и парома в Севастопольской бухте после приостановки утром в среду возобновлено, сообщила дирекция по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя.
Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте было приостановлено ранее утром.
"Уважаемые пассажиры. Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", - говорится в сообщении ведомства.
Приостановка работы катеров и парома продлилась около получаса, причины не называются.
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