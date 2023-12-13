https://ria.ru/20231213/bukhta-1915449398.html

В Севастопольской бухте возобновили движение катеров и парома

В Севастопольской бухте возобновили движение катеров и парома - РИА Новости, 13.12.2023

В Севастопольской бухте возобновили движение катеров и парома

Движение катеров и парома в Севастопольской бухте после приостановки утром в среду возобновлено, сообщила дирекция по транспорту и развитию транспортной... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T09:01

2023-12-13T09:01

2023-12-13T09:26

севастополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Движение катеров и парома в Севастопольской бухте после приостановки утром в среду возобновлено, сообщила дирекция по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя.Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте было приостановлено ранее утром."Уважаемые пассажиры. Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", - говорится в сообщении ведомства.Приостановка работы катеров и парома продлилась около получаса, причины не называются.

https://ria.ru/20231212/krym-1915255227.html

севастополь

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, республика крым