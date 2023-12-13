https://ria.ru/20231213/britaniya-1915512480.html

В Британии заявили о риске полного паралича национальной инфраструктуры

В Британии заявили о риске полного паралича национальной инфраструктуры - РИА Новости, 13.12.2023

В Британии заявили о риске полного паралича национальной инфраструктуры

Критически важная национальная инфраструктура Великобритании может быть полностью выведена из строя в случае координированной кибератаки из-за недостатка... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:25

2023-12-13T13:25

2023-12-13T13:25

в мире

великобритания

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Критически важная национальная инфраструктура Великобритании может быть полностью выведена из строя в случае координированной кибератаки из-за недостатка инвестиций в обновление устаревших IT-систем, говорится в отчёте Объединенного комитета британского парламента по вопросам стратегии национальной безопасности. "Существует высокий риск, что правительство в любой момент столкнется с катастрофической атакой вымогателей… Координированная и целенаправленная атака способна вывести из строя большую часть критически важной национальной инфраструктуры Великобритании и общественных служб и… парализовать страну", - сказано в документе, опубликованном в среду на сайте парламента. Как отмечают авторы отчёта, Великобритания является одной из наиболее атакуемых хакерами-вымогателями стран в мире, при этом большинство кибератак осуществляются якобы "русскоговорящими нарушителями". Однако, несмотря на возможную опасность, важная инфраструктура продолжает оставаться уязвимой из-за использования устаревших систем и недостатка инвестиций в их обновление. Учитывая, что разные инфраструктурные операторы могут использовать одного поставщика услуг, одна кибератака может затронуть множество отраслей и иметь широкие последствия, сказано в отчёте. Вместе с этим существует и проблема контроля за соблюдением требований к киберустойчивости для операторов инфраструктуры, которые были установлены в 2018 году. Это связано с отсутствием регулятивных возможностей и необходимых кибернавыков, отмечается в документе. В парламентском комитете подчеркнули, что возможные кибератаки хакеров-вымогателей должны занять более приоритетное место в политической повестке правительства, на борьбу с этой угрозой необходимо направить больше ресурсов.

https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915140303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания