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Бывшая жена Федора Бондарчука подала на режиссера в суд

Бывшая жена Федора Бондарчука подала на режиссера в суд - РИА Новости, 13.12.2023

Бывшая жена Федора Бондарчука подала на режиссера в суд

Симоновский суд Москвы вновь зарегистрировал исковое заявление ведущей и модели Светланы Бондарчук (Рудской), бывшей жены режиссера Федора Бондарчука, о разделе РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:23

2023-12-13T13:23

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Симоновский суд Москвы вновь зарегистрировал исковое заявление ведущей и модели Светланы Бондарчук (Рудской), бывшей жены режиссера Федора Бондарчука, о разделе совместно нажитого имущества, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества между супругами от истца Рудской С.В. к Бондарчуку Ф.С", — прокомментировал собеседник агентства. Дата судебного заседания по разделу имущества пока не назначена. Подробности иска в суде не уточнили.Ранее Симоновский суд вынес решение о возвращении искового заявления Рудской. В инстанции РИА Новости уточнили, что "истцом не был соблюден установленный законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора". После устранения недочетов суд во второй раз принял заявление. Но снова вернул его истцу по причине того, что оно "не подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска". Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году после 25 лет брака. В 2019 году актер и режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой. Его бывшая супруга вышла замуж в 2020-м. Избранником знаменитости стал дизайнер Сергей Харченко.

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