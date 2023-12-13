https://ria.ru/20231213/bolnitsa-1915624302.html

Энергетики увеличивают мощность электроснабжения больницы Сергиева Посада

Энергетики увеличивают мощность электроснабжения больницы Сергиева Посада - РИА Новости, 13.12.2023

Энергетики увеличивают мощность электроснабжения больницы Сергиева Посада

Специалисты "Мособлэнерго" выполнили часть мероприятий для увеличения мощности электроснабжения Сергиево-Посадской районной больницы, которая получила новое... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:25

2023-12-13T19:25

2023-12-13T19:25

новости подмосковья

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сергиев посад

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Специалисты "Мособлэнерго" выполнили часть мероприятий для увеличения мощности электроснабжения Сергиево-Посадской районной больницы, которая получила новое медицинское оборудование, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. В рамках проекта "Здравоохранение Подмосковья" больницу на Новоугличском шоссе оснащают компьютерным томографом, рентгенографом, концентратором кислорода, видеогастроскопом. Новейшее оснащение также получил операционный блок, где устанавливают аппарат по безоперационному дроблению камней в почках. В пресс-службе уточнили, что мероприятия по увеличению мощности электроснабжения учреждения здравоохранения реализуют в два этапа. В феврале энергетиками была выполнена установка двух комплектов трансформаторов тока, устройств релейной защиты и установка приборов учета с тремя интерфейсами. Данные работы позволили увеличить мощность присоединения больницы с 775 киловатт до 1025 киловатт и обеспечить ей вторую категорию надежности электроснабжения, которая подразумевает подключение от двух независимых источников энергии. По окончании работ по установке нового медоборудования специалисты компании проведут в электроустановках завершающие мероприятия по обеспечению увеличенной мощности электроснабжения больницы.

https://ria.ru/20231213/torgi-1915620802.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергиев посад, московская область (подмосковье)