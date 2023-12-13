https://ria.ru/20231213/bolgariya-1915431197.html

Болгария отменит акциз на российский газ по просьбе Орбана

Болгария отменит акциз на российский газ по просьбе Орбана - РИА Новости, 13.12.2023

Болгария отменит акциз на российский газ по просьбе Орбана

Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что София отменила акциз на транзит российского газа по... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T02:21

2023-12-13T02:21

2023-12-13T02:21

болгария

венгрия

сербия

виктор орбан

бойко борисов

софия (королева испании)

шенгенская зона

газпром

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БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что София отменила акциз на транзит российского газа по своей территории по просьбе венгерской стороны, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши. Как сообщил Хаваши, во вторник состоялся телефонный разговор между Борисовым и Орбаном. "В разговоре Бойко Борисов подтвердил, что достигнута межпартийная договоренность о том, что Болгария выполнит решительную просьбу Венгрии и отменит штрафной тариф на транспортировку газа, который представляет серьезную угрозу для энергетической безопасности Венгрии", - приводит слова Хаваши агентство MTI. Он также сообщил, что обсуждался также вопрос присоединения Болгарии к Шенгенской зоне, который, по словам Бойкова, имеет ключевое значение для страны. "Бойко Борисов проинформировал премьер-министра Венгрии, что Болгария уже выполняет все условия для вхождения в Шенгенскую зону", - добавил Хаваши. Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.

https://ria.ru/20231211/orban-1915031247.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104472.html

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