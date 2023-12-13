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Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 13.12.2023

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:09

2023-12-13T12:09

2023-12-13T12:09

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк