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Блинкен раскрыл, что войдет в новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 13.12.2023
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02:24 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/blinken-1915431492.html
Блинкен раскрыл, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
Блинкен раскрыл, что войдет в новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 13.12.2023
Блинкен раскрыл, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
Соединенные Штаты в рамках нового пакета помощи Украине передадут Киеву боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:24
2023-12-13T02:24
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках нового пакета помощи Украине передадут Киеву боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент США Джо Байден во вторник на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. "Вооружения, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы ПВО, компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, включая калибры 155 миллиметров и 105 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы", - уточнил Блинкен. Кроме того, в пакет помощи на 200 миллионов долларов вошли патроны для стрелкового оружия, различное вспомогательное оборудование, сервисные услуги, обучение и доставка оружия. Блинкен добавил, что без решения конгресса о выделении новых средств для Украины данный пакет помощи станет одним из последних. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231213/bayden-1915429155.html
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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, нато
В мире, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО
Блинкен раскрыл, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Блинкен: США поставят Киеву боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках нового пакета помощи Украине передадут Киеву боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Президент США Джо Байден во вторник на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.
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"Вооружения, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы ПВО, компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, включая калибры 155 миллиметров и 105 миллиметров, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы", - уточнил Блинкен.
Кроме того, в пакет помощи на 200 миллионов долларов вошли патроны для стрелкового оружия, различное вспомогательное оборудование, сервисные услуги, обучение и доставка оружия.
Блинкен добавил, что без решения конгресса о выделении новых средств для Украины данный пакет помощи станет одним из последних.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаРоссияСШАЭнтони БлинкенСергей ЛавровДжо БайденНАТО
 
 
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