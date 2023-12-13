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Зимняя неделя добра с 13-ю благотворительными акциями проводится в Югре - РИА Новости, 13.12.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:51 13.12.2023 (обновлено: 16:58 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/blagotvoritelnost-1915576356.html
Зимняя неделя добра с 13-ю благотворительными акциями проводится в Югре
Зимняя неделя добра с 13-ю благотворительными акциями проводится в Югре - РИА Новости, 13.12.2023
Зимняя неделя добра с 13-ю благотворительными акциями проводится в Югре
Зимняя неделя добра, в рамках которой в канун Нового года любой желающий сможет стать волонтером и помочь нуждающимся, проходит в Ханты-Мансийском автономном... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:51
2023-12-13T16:58
ханты-мансийский автономный округ
общество
ханты-мансийский автономный округ
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Зимняя неделя добра, в рамках которой в канун Нового года любой желающий сможет стать волонтером и помочь нуждающимся, проходит в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд гражданских инициатив Югры. "С 11 по 17 декабря в автономном округе проходит уже восьмая Неделя добра – Зимняя. В центре внимания этого года – семья, как символ единства, опоры и любви. Всего организаторы подготовили 13 акций. Они отличаются адресатами и содержанием, но все направлены на то, чтобы в канун праздника никто не остался одинок. Особенно тот, кто в этом остро нуждается", - говорится в сообщении. Так, участвуя в акции "Новогоднее чудо", можно помочь пожилым людям, проживающим в домах-интернатах, для которых в каждом городе или поселении будет организован пункт сбора подарков, а в акции "Добрая почта" можно отправить им открытки с поздравлениями. Серебряные волонтеры также могут написать бумажное письмо с теплыми словами для детей, которые будут встречать праздники в домах-интернатах и лечебных учреждениях. В рамках акции "Подари чудо детям" югорчане могут собрать подарок и передать его добровольцам в пункте сбора, которые, в свою очередь, доставят его ребятам из ДНР и ЛНР. Также в пункты приема гумпомощи можно принести новогодние открытки со словами поддержки и подарки для военнослужащих, которые будут переданы получателям в рамках акции "Поздравь героя с Новым годом". Помимо этого, чтобы принять участие в Неделе добра можно разрисовать окна, собрать корм для бездомных животных и подвести итоги марафона онлайн на гитарном вечере. Зимняя неделя добра проходит в Югре уже в восьмой раз. В прошлом году в акциях марафона приняли участие порядка 40 тысяч человек. По данным организаторов, было исполнено более 200 желаний из Югры и Макеевки, "Доброй почтой" было отправлено около 2 тысяч писем. Жители региона поздравили 729 ветеранов всех категорий с наступающими праздниками. Благодаря акции "Новый год в каждый двор" было организовано 19 уличных мероприятий, а в помощь бездомным животным было собрано более 80 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231213/yugra-1915566599.html
https://ria.ru/20231206/kukhnya-1914207549.html
ханты-мансийский автономный округ
донецкая народная республика
луганская народная республика
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общество, ханты-мансийский автономный округ, донецкая народная республика, луганская народная республика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика

Зимняя неделя добра с 13-ю благотворительными акциями проводится в Югре

© РИА Новости / Александр ВильфВ Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
В Ханты-Мансийске. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Зимняя неделя добра, в рамках которой в канун Нового года любой желающий сможет стать волонтером и помочь нуждающимся, проходит в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд гражданских инициатив Югры.
«
"С 11 по 17 декабря в автономном округе проходит уже восьмая Неделя добра – Зимняя. В центре внимания этого года – семья, как символ единства, опоры и любви. Всего организаторы подготовили 13 акций. Они отличаются адресатами и содержанием, но все направлены на то, чтобы в канун праздника никто не остался одинок. Особенно тот, кто в этом остро нуждается", - говорится в сообщении.
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Так, участвуя в акции "Новогоднее чудо", можно помочь пожилым людям, проживающим в домах-интернатах, для которых в каждом городе или поселении будет организован пункт сбора подарков, а в акции "Добрая почта" можно отправить им открытки с поздравлениями. Серебряные волонтеры также могут написать бумажное письмо с теплыми словами для детей, которые будут встречать праздники в домах-интернатах и лечебных учреждениях.
В рамках акции "Подари чудо детям" югорчане могут собрать подарок и передать его добровольцам в пункте сбора, которые, в свою очередь, доставят его ребятам из ДНР и ЛНР. Также в пункты приема гумпомощи можно принести новогодние открытки со словами поддержки и подарки для военнослужащих, которые будут переданы получателям в рамках акции "Поздравь героя с Новым годом". Помимо этого, чтобы принять участие в Неделе добра можно разрисовать окна, собрать корм для бездомных животных и подвести итоги марафона онлайн на гитарном вечере.
Зимняя неделя добра проходит в Югре уже в восьмой раз. В прошлом году в акциях марафона приняли участие порядка 40 тысяч человек. По данным организаторов, было исполнено более 200 желаний из Югры и Макеевки, "Доброй почтой" было отправлено около 2 тысяч писем. Жители региона поздравили 729 ветеранов всех категорий с наступающими праздниками. Благодаря акции "Новый год в каждый двор" было организовано 19 уличных мероприятий, а в помощь бездомным животным было собрано более 80 тысяч рублей.
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