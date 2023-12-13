https://ria.ru/20231213/bilet-1915594296.html

СФ одобрил обязательную сдачу экзамена перед получением охотничьего билета

СФ одобрил обязательную сдачу экзамена перед получением охотничьего билета - РИА Новости, 13.12.2023

СФ одобрил обязательную сдачу экзамена перед получением охотничьего билета

Совет Федерации одобрил закон об обязательной сдаче охотничьего минимума – экзамена перед получением охотничьего билета. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:53

2023-12-13T17:53

2023-12-13T17:53

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об обязательной сдаче охотничьего минимума – экзамена перед получением охотничьего билета. В законодательство об охоте вводится новая статья "Охотминимум", устанавливающая обязанность физическим лицам, получающим охотничий билет, пройти проверку на знание требований безопасности при осуществлении охоты, знание ограничений охоты и основ биологии диких животных, а также навыки безопасного обращения с орудиями охоты, ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами. При этом навыки, входящие в охотминимум, могут быть получены у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших соглашения, или у физических лиц, имеющих охотничьи билеты более пяти лет. Кроме того, законом предлагается создание соответствующей госинформсистемы.

https://ria.ru/20231129/gosduma-1912620686.html

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общество, совет федерации рф