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СФ одобрил обязательную сдачу экзамена перед получением охотничьего билета - РИА Новости, 13.12.2023
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17:53 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/bilet-1915594296.html
СФ одобрил обязательную сдачу экзамена перед получением охотничьего билета
СФ одобрил обязательную сдачу экзамена перед получением охотничьего билета - РИА Новости, 13.12.2023
СФ одобрил обязательную сдачу экзамена перед получением охотничьего билета
Совет Федерации одобрил закон об обязательной сдаче охотничьего минимума – экзамена перед получением охотничьего билета. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:53
2023-12-13T17:53
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об обязательной сдаче охотничьего минимума – экзамена перед получением охотничьего билета. В законодательство об охоте вводится новая статья "Охотминимум", устанавливающая обязанность физическим лицам, получающим охотничий билет, пройти проверку на знание требований безопасности при осуществлении охоты, знание ограничений охоты и основ биологии диких животных, а также навыки безопасного обращения с орудиями охоты, ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами. При этом навыки, входящие в охотминимум, могут быть получены у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших соглашения, или у физических лиц, имеющих охотничьи билеты более пяти лет. Кроме того, законом предлагается создание соответствующей госинформсистемы.
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
СФ одобрил обязательную сдачу экзамена перед получением охотничьего билета

Совет Федерации одобрил закон об обязательной сдаче охотничьего минимума

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об обязательной сдаче охотничьего минимума – экзамена перед получением охотничьего билета.
В законодательство об охоте вводится новая статья "Охотминимум", устанавливающая обязанность физическим лицам, получающим охотничий билет, пройти проверку на знание требований безопасности при осуществлении охоты, знание ограничений охоты и основ биологии диких животных, а также навыки безопасного обращения с орудиями охоты, ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами.
При этом навыки, входящие в охотминимум, могут быть получены у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших соглашения, или у физических лиц, имеющих охотничьи билеты более пяти лет.
Кроме того, законом предлагается создание соответствующей госинформсистемы.
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