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Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 13.12.2023
Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Украинские войска в 16.30 сбросили еще один взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:37
2023-12-13T19:37
2023-12-13T19:46
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 сбросили еще один взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - город Донецк (Кировский район), сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.С 16.55 до 19.00 ВСУ также обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии. В 18.35 украинские войска также открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда калибра 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что украинские войска в 14.45 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин добавлял, что при сбросе боеприпаса с дрона получили ранения четыре сотрудника "Донбассгаза".Кировский район находится на юго-западе Донецка.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
СЦКК: ВСУ выпустили взрывоопасный предмет с дрона на Кировский район Донецка