Запад хочет изменить строй в Белоруссии, заявил глава КГБ республики
Председатель КГБ: Запад пытается изменить конституционный строй Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкНочной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Запад пытается изменить конституционный строй Белоруссии, внести раскол в отношения Минска и Москвы, заявил председатель КГБ республики Иван Тертель.
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"В настоящее время, согласно добытым нашей разведкой данным, основные цели - изменение конституционного строя, нашей геополитической ориентации. Есть и другие задачи. Одна из них, которая реализуется западными спецслужбами и политическими кругами, - разрушение интеграционных и братских связей прежде всего с Россией и другими братскими республиками, которые вышли из состава Советского Союза", - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.
По его словам, еще одной задачей является воздействие на белорусскую элиту. "Идет активный поиск лиц, которые могли бы заменить тех, кто находится в вильнюсском и варшавском, а также киевском центрах и не оправдал ожидания. Они также не оправдали средств, которые были в них вложены. И сейчас идет активный поиск новых лиц. В том числе среди тех лиц, которые связаны с руководством нашей страны. Западу необходимо добиться раскола элит. Мы об этом знаем и над этим работаем. Этого раскола не будет", - отметил глава КГБ Белоруссии.
Тертель сообщил, что отрабатываются также и белорусские силовые структуры. "В 2020 году глава государства лично руководил силовыми структурами, и мы свою задачу выполнили. И сейчас западные государства будут пытаться внести раскол в единство силовых структур", - сказал он.