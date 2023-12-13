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Запад хочет изменить строй в Белоруссии, заявил глава КГБ республики - РИА Новости, 13.12.2023
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14:28 13.12.2023 (обновлено: 17:14 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/belorussiya-1915530686.html
Запад хочет изменить строй в Белоруссии, заявил глава КГБ республики
Запад хочет изменить строй в Белоруссии, заявил глава КГБ республики - РИА Новости, 13.12.2023
Запад хочет изменить строй в Белоруссии, заявил глава КГБ республики
Запад пытается изменить конституционный строй Белоруссии, внести раскол в отношения Минска и Москвы, заявил председатель КГБ республики Иван Тертель. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:28
2023-12-13T17:14
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Запад пытается изменить конституционный строй Белоруссии, внести раскол в отношения Минска и Москвы, заявил председатель КГБ республики Иван Тертель.&quot;В настоящее время, согласно добытым нашей разведкой данным, основные цели - изменение конституционного строя, нашей геополитической ориентации. Есть и другие задачи. Одна из них, которая реализуется западными спецслужбами и политическими кругами, - разрушение интеграционных и братских связей прежде всего с Россией и другими братскими республиками, которые вышли из состава Советского Союза&quot;, - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.По его словам, еще одной задачей является воздействие на белорусскую элиту. "Идет активный поиск лиц, которые могли бы заменить тех, кто находится в вильнюсском и варшавском, а также киевском центрах и не оправдал ожидания. Они также не оправдали средств, которые были в них вложены. И сейчас идет активный поиск новых лиц. В том числе среди тех лиц, которые связаны с руководством нашей страны. Западу необходимо добиться раскола элит. Мы об этом знаем и над этим работаем. Этого раскола не будет", - отметил глава КГБ Белоруссии.Тертель сообщил, что отрабатываются также и белорусские силовые структуры. "В 2020 году глава государства лично руководил силовыми структурами, и мы свою задачу выполнили. И сейчас западные государства будут пытаться внести раскол в единство силовых структур", - сказал он.
https://ria.ru/20231213/terakty-1915508782.html
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В мире, Белоруссия, Минск, Москва, КГБ Белоруссии
Запад хочет изменить строй в Белоруссии, заявил глава КГБ республики

Председатель КГБ: Запад пытается изменить конституционный строй Белоруссии

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкНочной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Запад пытается изменить конституционный строй Белоруссии, внести раскол в отношения Минска и Москвы, заявил председатель КГБ республики Иван Тертель.
«

"В настоящее время, согласно добытым нашей разведкой данным, основные цели - изменение конституционного строя, нашей геополитической ориентации. Есть и другие задачи. Одна из них, которая реализуется западными спецслужбами и политическими кругами, - разрушение интеграционных и братских связей прежде всего с Россией и другими братскими республиками, которые вышли из состава Советского Союза", - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.

По его словам, еще одной задачей является воздействие на белорусскую элиту. "Идет активный поиск лиц, которые могли бы заменить тех, кто находится в вильнюсском и варшавском, а также киевском центрах и не оправдал ожидания. Они также не оправдали средств, которые были в них вложены. И сейчас идет активный поиск новых лиц. В том числе среди тех лиц, которые связаны с руководством нашей страны. Западу необходимо добиться раскола элит. Мы об этом знаем и над этим работаем. Этого раскола не будет", - отметил глава КГБ Белоруссии.
Тертель сообщил, что отрабатываются также и белорусские силовые структуры. "В 2020 году глава государства лично руководил силовыми структурами, и мы свою задачу выполнили. И сейчас западные государства будут пытаться внести раскол в единство силовых структур", - сказал он.
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