https://ria.ru/20231213/belorussiya-1915530686.html

Запад хочет изменить строй в Белоруссии, заявил глава КГБ республики

Запад хочет изменить строй в Белоруссии, заявил глава КГБ республики - РИА Новости, 13.12.2023

Запад хочет изменить строй в Белоруссии, заявил глава КГБ республики

Запад пытается изменить конституционный строй Белоруссии, внести раскол в отношения Минска и Москвы, заявил председатель КГБ республики Иван Тертель. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:28

2023-12-13T14:28

2023-12-13T17:14

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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Запад пытается изменить конституционный строй Белоруссии, внести раскол в отношения Минска и Москвы, заявил председатель КГБ республики Иван Тертель."В настоящее время, согласно добытым нашей разведкой данным, основные цели - изменение конституционного строя, нашей геополитической ориентации. Есть и другие задачи. Одна из них, которая реализуется западными спецслужбами и политическими кругами, - разрушение интеграционных и братских связей прежде всего с Россией и другими братскими республиками, которые вышли из состава Советского Союза", - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.По его словам, еще одной задачей является воздействие на белорусскую элиту. "Идет активный поиск лиц, которые могли бы заменить тех, кто находится в вильнюсском и варшавском, а также киевском центрах и не оправдал ожидания. Они также не оправдали средств, которые были в них вложены. И сейчас идет активный поиск новых лиц. В том числе среди тех лиц, которые связаны с руководством нашей страны. Западу необходимо добиться раскола элит. Мы об этом знаем и над этим работаем. Этого раскола не будет", - отметил глава КГБ Белоруссии.Тертель сообщил, что отрабатываются также и белорусские силовые структуры. "В 2020 году глава государства лично руководил силовыми структурами, и мы свою задачу выполнили. И сейчас западные государства будут пытаться внести раскол в единство силовых структур", - сказал он.

https://ria.ru/20231213/terakty-1915508782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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