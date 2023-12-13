https://ria.ru/20231213/bayden-1915429155.html

Байден назвал вступление Украины в НАТО вопросом времени

Байден назвал вступление Украины в НАТО вопросом времени - РИА Новости, 13.12.2023

Байден назвал вступление Украины в НАТО вопросом времени

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с Владимиром Зеленским выразил уверенность, что нет никаких вопросов о членстве... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T01:47

2023-12-13T01:47

2023-12-13T01:47

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с Владимиром Зеленским выразил уверенность, что нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, кроме самого времени вступления Киева в альянс. “НАТО будет будущим Украины. Об этом нет вопроса”, - сообщил он журналистам в Белом доме. Байден отметил, что для вступления в альянс Киеву необходимо будет получить поддержку всех членов НАТО и выполнить необходимые условия и добавил, что этот шаг остается делом времени. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали эту просьбу Зеленского. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20231213/bayden-1915428462.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, верховная рада украины, нато, евросоюз