https://ria.ru/20231213/bayden-1915427912.html

Возможности США поддерживать Украину стремительно кончаются, заявил Байден

Возможности США поддерживать Украину стремительно кончаются, заявил Байден - РИА Новости, 13.12.2023

Возможности США поддерживать Украину стремительно кончаются, заявил Байден

США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, но в отсутствии дополнительной помощи средства стремительно заканчиваются, заявил... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T01:09

2023-12-13T01:09

2023-12-13T02:13

в мире

сша

украина

джо байден

россия

владимир зеленский

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280532_0:0:2715:1527_1920x0_80_0_0_8e9bbe1a050f58e012952b711e79fdd4.jpg

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, но в отсутствии дополнительной помощи средства стремительно заканчиваются, заявил американский президент Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Зеленским."Продолжим поставлять Украине критическое оружие и оборудование так долго, как это возможно… Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу", - сообщил он журналистам в Белом доме.В рамках одобренного во вторник нового пакета помощи США направят Украине боеприпасы для ПВО и артиллерии, уточнил Байден. Он пообещал Зеленскому, что ни он, ни американский народ не отвернутся от Украины, а обе партии в Конгрессе США по-прежнему поддерживают Киев, невзирая на мнение отдельных противящихся этому республиканцев.Президент также выразил уверенность в будущем членстве Украины в НАТО. В то же время он признал, что для вступления в альянс Киеву необходимо будет получить поддержку всех членов организации и выполнить необходимые условия и добавил, что этот шаг остается делом времени.Во вторник спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что американские конгрессмены ожидают от Киева внятной стратегии для утверждения очередного пакета помощи. Ранее в тот же день координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американская администрация располагает средствами на "пару недель" и два пакета военной помощи Украине.Визит Зеленского в столицу США проходит на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.Как заявил ранее информированный источник РИА Новости, палата представителей вряд ли одобрит новую помощь Украине до конца года. Как писала газета The Hill, республиканцы в сенате также сомневаются, что сумеют согласовать этот вопрос до конца года. К примеру, конгрессмен Джеймс Лэнкфорд убежден, что переговоры продолжатся в следующем году.Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов, включая помощь Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.

https://ria.ru/20231213/bayden-1915429305.html

https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915424400.html

https://ria.ru/20231213/bayden-1915427209.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, джо байден, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато