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Байден на встрече с Зеленским усмехнулся после вопроса о победе Украины - РИА Новости, 13.12.2023
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01:01 13.12.2023 (обновлено: 10:37 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/bayden-1915427209.html
Байден на встрече с Зеленским усмехнулся после вопроса о победе Украины
Байден на встрече с Зеленским усмехнулся после вопроса о победе Украины - РИА Новости, 13.12.2023
Байден на встрече с Зеленским усмехнулся после вопроса о победе Украины
Президент США Джо Байден в ходе встречи с Владимиром Зеленским усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в частности, о том, злится ли он РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T01:01
2023-12-13T10:37
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе встречи с Владимиром Зеленским усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в частности, о том, злится ли он на израильского премьера Биньямина Нетаньяху и хочет ли победы Украины в конфликте с Россией.В ходе встречи Байдена с Зеленским журналисты задали американскому лидеру ряд вопросов. В частности, у президента США спросили, злится ли он на Биби (израильский премьер Биньямин Нетаньяху) и хочет ли победы Украины в конфликте с Россией. Параллельно звучали и другие вопросы. Байден усмехнулся и расплылся в улыбке. Неясно, на какой из вопросов он попытался ответить подобным образом.Как ранее передавал телеканал CNN, Байден на встрече с крупнейшими донорами своей избирательной кампании заявил, что правительство Израиля теряет международную поддержку и должно меняться. Также американский лидер заявил, что Нетаньяху должен укрепить и изменить свое правительство, чтобы найти долгосрочное решение израильско-палестинского конфликта.
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, биньямин нетаньяху
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху
Байден на встрече с Зеленским усмехнулся после вопроса о победе Украины

Байден в ходе встречи с Зеленским усмехнулся вопросу о победе Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе встречи с Владимиром Зеленским усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в частности, о том, злится ли он на израильского премьера Биньямина Нетаньяху и хочет ли победы Украины в конфликте с Россией.
В ходе встречи Байдена с Зеленским журналисты задали американскому лидеру ряд вопросов. В частности, у президента США спросили, злится ли он на Биби (израильский премьер Биньямин Нетаньяху) и хочет ли победы Украины в конфликте с Россией. Параллельно звучали и другие вопросы.
Байден усмехнулся и расплылся в улыбке. Неясно, на какой из вопросов он попытался ответить подобным образом.
Как ранее передавал телеканал CNN, Байден на встрече с крупнейшими донорами своей избирательной кампании заявил, что правительство Израиля теряет международную поддержку и должно меняться. Также американский лидер заявил, что Нетаньяху должен укрепить и изменить свое правительство, чтобы найти долгосрочное решение израильско-палестинского конфликта.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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