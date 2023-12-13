https://ria.ru/20231213/bayden-1915427209.html

Байден на встрече с Зеленским усмехнулся после вопроса о победе Украины

Байден на встрече с Зеленским усмехнулся после вопроса о победе Украины - РИА Новости, 13.12.2023

Байден на встрече с Зеленским усмехнулся после вопроса о победе Украины

Президент США Джо Байден в ходе встречи с Владимиром Зеленским усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в частности, о том, злится ли он РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T01:01

2023-12-13T01:01

2023-12-13T10:37

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе встречи с Владимиром Зеленским усмехнулся и расплылся в улыбке после ряда вопросов журналистов, в частности, о том, злится ли он на израильского премьера Биньямина Нетаньяху и хочет ли победы Украины в конфликте с Россией.В ходе встречи Байдена с Зеленским журналисты задали американскому лидеру ряд вопросов. В частности, у президента США спросили, злится ли он на Биби (израильский премьер Биньямин Нетаньяху) и хочет ли победы Украины в конфликте с Россией. Параллельно звучали и другие вопросы. Байден усмехнулся и расплылся в улыбке. Неясно, на какой из вопросов он попытался ответить подобным образом.Как ранее передавал телеканал CNN, Байден на встрече с крупнейшими донорами своей избирательной кампании заявил, что правительство Израиля теряет международную поддержку и должно меняться. Также американский лидер заявил, что Нетаньяху должен укрепить и изменить свое правительство, чтобы найти долгосрочное решение израильско-палестинского конфликта.

https://ria.ru/20231212/bayden-1915398979.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, биньямин нетаньяху